Moderna'nın Omicron aşısını onaylayan ilk ülke İngiltere oldu

İngiltere, Moderna ilaç şirketinin COVID-19 virüsü ve Omicron varyantına karşı ürettiği hatırlatma dozuna onay verdi.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), yaptığı açıklamada, söz konusu hatırlatma dozunun yetişkinlerde kullanılmasına yeşil ışık yaktığını belirtti.

MHRA, iki virüse de etkili olan hatırlatma dozunun yan etkilerinin, Moderna'nın ürettiği ilk COVID-19 aşısının yan etkilerine benzer olduğunu kaydetti.

İngiltere böylelikle Omicron varyantına karşı geliştirilen aşıya onay veren ilk ülke oldu.

Aşının, hem orjinal COVID-19 virüsüne hem de Omicron varyantına etki etmesi bekleniyor.