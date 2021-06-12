Migren aşısı nedir? Baş ağrısı insanların hayat standardını oldukça düşüren bir durumdur. Migren atakları ise insanların hayatlarını çekilmez kılan bir durumdur. Migren ağrısı yaşayanları ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'de migren ataklarına karşı iki aşı onaylandı. Migren ataklarından kurtulmak amacıyla aşı olmayı düşünenler Migren aşısı nerede olunur? Migren aşısı (iğnesi) fiyatı ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte migren aşısı (migren iğnesi) hakkında detaylar...

Migren aşısı nedir? Baş ağrısı insanların hayat standardını oldukça düşüren bir durumdur. Migren atakları ise insanların hayatlarını çekilmez kılan bir durumdur. Migren ağrısı yaşayanları ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'de migren ataklarına karşı iki aşı onaylandı. Migren ataklarından kurtulmak amacıyla aşı olmayı düşünenler Migren aşısı nerede olunur? Migren aşısı (iğnesi) fiyatı ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte migren aşısı (migren iğnesi) hakkında detaylar...

Ülkemizde milyonlarca kişi zaman zaman baş ağrısı yaşıyor. Değişik nedenlerle ortaya çıkan baş ağrıları bazı insanlarda daha şiddetli oalbiliyor. Özellikle migren arısı yaşayanlar migren ataklarından kurtulmanın çaresini arıyordu. Yaşanan son gelişmeler migren atağı çekenleri sevindirecek. Türkiye'de milyonlarca kişinin derdi olan migren ataklarına karşı iki aşı onaylandı. Peki migren aşısı nedir? Migren aşısı nerede olunur? Migren aşısı (iğnesi) fiyatı ne kadar?

MİGREN AŞISI NEDİR?

Migren aşısı migren atakları yaşayan insanların dertlerini ortadan kaldırmak için geliştirilen bir tedavidir. Migren aşısı ayda 1 kere olmak üzere 1 yıl boyunca her ay yapılması gerekiyor.

MİGREN AŞISI NEREDE OLUNUR?

Migren aşısı devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde uzman hekimler tarafından uygulanmalıdır.

MİGREN İĞNESİ FİYATI NE KADAR?

Migren iğnesinin fiyatı 1500 lira ile 3 bin TL arasında değişmektedir.

MİGREN AŞISINI SİGORTA KARŞILAR MI?

Migren aşısını henüz sigorta karşılamıyor.

MİGRE AŞISI YAN ETKİLER NELER?

Etkinlikleri yüzde 60-80 olarak belirlenen aşıların önemli bir yan etkisi yok.

MİGREN AĞRISINI ENGELLİYOR

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre Türk Nöroloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Necdet Karlı, aşılarla ilgili şunları söyledi: Vücutta CGRP molekülü var. Bu, migrende ağrının ortaya çıkmasına neden olan bir molekül. Bu moleküle karşı bir antikor geliştirildi. Bunun iki çeşidi var. Biri molekülün kendisine karşı, diğeri de molekülün bağlandığı noktaya karşı bir antikor. İkisinin de etkinliği aynı. Bu iki antikor CGRP molekülünün etkinliğini engelliyor. Dolayısıyla ağrının oluşması engelleniyor ve atak ortaya çıkmıyor. Etkinlikleri yüzde 60-80'lerde ve de önemli bir yan etkisi yok."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.