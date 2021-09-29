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TIMETURK / SAĞLIK / Midenizde şişlik hissediyorsanız...

Midenizde şişlik hissediyorsanız...

Hemen hemen hepimizin yaşadığı mide şişkinliği hissi günlük yaşam kalitemizi olumsuz etkiler. Peki ciddi bir hastalığın da habercisi olabilen mide şişkinliği neden olur? Mide şişkinliğine hangi besinler iyi gelir? Cevapları sizler için derledik...

2 Saat Önce
2021-09-29 12:05:36
Midenizde şişlik hissediyorsanız...

Yemek yedikten sonra aşırı gaz üretimi veya sindirim sistemi kaslarının hareketindeki bozukluklar yüzünden mide şişkinliği yaşarız. İnsanların yaklaşık % 16-30'u düzenli olarak mide şişkinliği yaşıyor. Mide şişkinliğine bağlı ağrılar bazen kalp kriziyle dahi karıştırılabiliyor.

Mide şişkinliğinin sebepleri

Obezite hastalığı, bir öğünde çok fazla yemek yeme, gıda intoleransları ve alerjileri, yemek esnasında hava yutma, gazlı içecek tüketme, gaz yapan yiyeceklerle beslenme, bağırsak parazitleri, irritabl bağırsak sendromu, bağırsakta kısmi tıkanıklık, doğum kontrol hapı kullanımı, aşırı alkol tüketme, aşırı derecede tuzlu ve işlenmiş gıda tüketme, düşük proteinli bir beslenme tarzı, sinir, stres mide şişkininliğinin sebeplerindendir.

Mide şişkinliği yaşıyorsanız ciddi bir hastalığa da sahip olabilirsiniz. Bu yüzden mutlaka hastanelerin ilgili bölümlerine başvurup uzman bir doktora muayene olmalısınız.

Mide şişkinliğine doğal bir çözüm var mı?

Yaşadığınız mide şişkinliği için doğal bir tedavi yoluna gitmek istiyorsanız size bazı besinler önerebiliriz. İşte o besinler...

Nane sindirim sistemindeki kasların kasılmalarını ve spazmını engeller. Gaz çıkarmaya yardımcı olur. Bu sayede mideki şişkinliğine iyi gelecektir. Nane çayı tüketebileceğiniz gibi taze nane yaprağı da çiğneyebilirsiniz.

Rezene idrar söktürücü ve spazm gidericidir. Bu özellikleri sayesinde mide şişkinliğine de iyi gelir. Bir bardak sıcak suya bir tatlı kaşığı rezene tohumu ekleyip yaklaşık 8 dakika demleyip tüketebilirsiniz.

Zencefil bağırsaklardaki parazitleri yok eder ve bağırsak gazına şifa olur. Mide şişkinliği yaşıyorsanız bir bardak sıcak suya zencefil ekleyip demleyebilirsiniz.

Papatya çayı mide ekşimesine iyi gelir ve mide kaslarını rahatlatır. Mide şişkinliği için papatya çayı tüketebilirsiniz.

Anason çayı sindirim sistemini rahatlatır ve gazı giderir. Fakat bu çayı yatmadan önce tüketmelisiniz. Çünkü anasonun uyku getirici özelliği vardır ve anason çayı içtikten sonra uykunuz gelecektir.

Gaza bağlı mide şişkinliği yaşıyorsanız limonlu su içmek de size şifa olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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