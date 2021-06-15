Mide Yanması Nedir? Mide Yanması Sebepleri

Gündelik hayatımızda yaygın bir şekilde görülebilen sağlık problemlerinden birisi mide yanmasıdır. Mide yanması çoğu zaman hayatımızı olumsuz yönde etkilemekte.

Mide yanmaları birçok sebepten kaynaklanıyor olabilmekte. Bunların en başında ise reflü ve gastrit sorunu gelmekte. Sizler için mide yanması hakkındaki tüm detayları araştırdık. Mide Yanması Nedir?Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Mide Yanması Sebepleriişte tüm detaylar…

Mide yanması nedir?

Toplumun ortak problemlerinden birisi olan mide yanması, diğer bir adı ile mide ekşimesi bireyin göğsünde, göğüs kemiğinin hemen arkasında yer alan yemek borusunda yanma hissine verilen addır.Birçokkişide bu durum genellikle yemek yedikten sonra, uzanma ya da eğilme daha şiddetli bir hal almakta. Geçmeyen şiddetli mide ağrılarında mutlaka uzman hekime gitmenizi tavsiye etmekteyiz.

Mide yanması tedavi yöntemi

Mide yanması için evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler şu şekildedir;

Karbonatlı su karışımı : Karbonatlı su karışımı mide asitlerini nötralize ederek, bazı mide yanmasını yatıştırmaya yardımcı olur.

: Karbonatlı su karışımı mide asitlerini nötralize ederek, bazı mide yanmasını yatıştırmaya yardımcı olur. Zencefil : Zencefil halk tarafından mide ekşimesi için kullanılan yöntemleri başında gelmekte. Zencefil çayını düzenli bir şekilde tüketmek mide yanmasına iyi gelmekte.

: Zencefil halk tarafından mide ekşimesi için kullanılan yöntemleri başında gelmekte. Zencefil çayını düzenli bir şekilde tüketmek mide yanmasına iyi gelmekte. Meyankökü: Meyan kökü bitkisi mide yanması tedavisinde kullanılan en önemli doğal tedavi yöntemleri arasında. Bir tencere içerisinde meyan kökü ve su ilave ederek ocakta kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra ılımaya bırakın ve tüketin. Mide yanma sorununuzun ortadan kalktığını göreceksiniz.

Mide yanması sebepleri

Gastroözofagealreflü :Mide yanmasına neden olan sebepler arasındareflügelmekte. Reflümide asidinin yemek borusuna geri kaçması ile oluşan bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.

:Mide yanmasına neden olan sebepler arasındareflügelmekte. Reflümide asidinin yemek borusuna geri kaçması ile oluşan bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Gastrit : Gastrit midenin iç yüzeyinde yer alan dokunun enflasyonudur. Mide yanmasının en büyük nedeni.

: Gastrit midenin iç yüzeyinde yer alan dokunun enflasyonudur. Mide yanmasının en büyük nedeni. H. pylorienfeksiyonu: Helicobacterpylori (H. pylori) midenin asidik ortamında yaşayabilen bir bakteridir. Bu durumda midede ekşime sorununu getirmekte.

Helicobacterpylori (H. pylori) midenin asidik ortamında yaşayabilen bir bakteridir. Bu durumda midede ekşime sorununu getirmekte. Aşırı alkol ve sigara tüketimi : Alkol gibi zararlı alışkanlıkları tüketme midenizdeki yanma problemlerini en büyük nedenleri arasında yer almakta. Özellikle sigara içmenin alt özofagus sfinkterinin işlevini etkilediği ve midede yanma meydana getirdiği bilinmekte.

: Alkol gibi zararlı alışkanlıkları tüketme midenizdeki yanma problemlerini en büyük nedenleri arasında yer almakta. Özellikle sigara içmenin alt özofagus sfinkterinin işlevini etkilediği ve midede yanma meydana getirdiği bilinmekte. Gebelik: Mide ekşimesinin nedenleri arasında ayrıca gebelik durumu da gelmekte. Gebelik, bireyin karın boşluğu içinde basıncı arttırır alt özofagus sfinkterinin işlevini etkileyerek mide yanmasına neden olur.

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