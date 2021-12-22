Mide kanserinin 6 işareti

Mide kanseri dünya çapında en yaygın kanserlerden biri olarak biliniyor. Mide kanserine neden olan faktörler arasında yanlış beslenme alışkanlıkları ile sigara kullanımı ilk sıralarda yer alıyor. Mide kanserinden uzak durmak için bu konuda bilinçli ve dikkatli olmak, risk faktörlerinden kaçınmak ve düzenli taramaları ihmal etmemek büyük önem taşıyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. İsmail Gömceli,” 01-31 Aralık Mide Kanseri Farkındalık Ayı”nda, mide kanseri ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Mide kanseri sinsice ilerliyor

Mide kanserleri uzun yıllar içinde yavaş yavaş gelişme eğilimindedir. Kanser gelişmeden önce, midenin iç yüzeyi yani mukozasında sıklıkla kanser öncesi değişiklikler meydana gelir. Bu erken değişiklikler nadiren şikayetlere neden olur ve genellikle fark edilmezler. Kanser geliştikçe mide duvarının daha derinlerine doğru ilerler. Tümör, karaciğer ve pankreas gibi yakındaki organları içerecek şekilde büyüyebilir. Midenin farklı bölümlerinde başlayan kanserler, farklı şikayetlere neden olabilir ve farklı sonuçlar doğurabilir. Kanserin yeri de tedavi seçeneklerini etkileyebilir. Örneğin, yemek borusu ile midenin birleşim yerinden başlayan kanserler genellikle yemek borusu kanserleriyle benzer şekilde tedavi edilir.

Mide kanserine neden olan etkenler şunlardır;

Mide kanserinin ana nedeni, mide yüzeyindeki hücrelerin hızla büyümesine ve sonunda bir tümör oluşturmasına neden olan genetik değişimlerdir. Bir kişinin mide kanserine yakalanma riskini artırabilecek risk faktörleri şunları içerir:

Erkek cinsiyet

Ailede mide kanseri öyküsü

Sigara içmek

Obezite

Helicobacter pylori (H. pylori) bakterileri enfeksiyonu

Tuz oranı yüksek diyet alışkanlığı

Meyve ve sebzeden fakir diyet alışkanlığı

Reflü hastalığı

Mide kanseri işareti olabilecek bu belirtilere dikkat!

Mide bulantısı ve kusma Yutma güçlüğü Göğüste ağrılı yanma hissi Kilo kaybı Halsizlik Kan kusma (ileri aşamalarda)

Mide duvarının ne kadarını kapsadığını bulmak gerekiyor

Mide kanseri teşhisine yardımcı olmak için birkaç farklı test kullanılabilir. Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans görüntüleme gibi radyolojik testler, midedeki tümör yeterince büyükse bunu belirlemeye yardımcı olabilir. Bir kitle radyolojik testlerde görülebilecek kadar büyümeden önce tanı koymak veya erken kanseri tespit etmek için üst sindirim sistemi endoskopisi kullanılır. Tümörden biyopsi alınmasını da sağlayan bu yöntemde, mideye ağızdan ince bir kamera ile girilerek inceleme yapılır. Bir tümörün mide duvarının ne kadarını kapsadığını bulmak ve kanserin "evresini" değerlendirmeye yardımcı olmak için, özel bir endoskop tipi olan “endoskopik ultrason” ya da PET/BT incelemesi kullanılabilir.

Tümörün yerleşimine göre tedavi planlanıyor

Mide kanserini tedavi etmek için birkaç yaklaşım vardır. Erken evrede bir mide kanseri söz konusu ise üst endoskopi aracılığıyla “endoskopik submukozal diseksiyon” yöntemi ile tümör çıkarılabilir. Tümör midenin yüzeysel katmanlarının ötesine geçtiğinde, tümör içeren midenin tamamını ya da bir kısmını çıkartmak için ameliyat gerçekleştirilir. Bunun dışında radyoterapi ve kemoterapi tedavileri, tümör hücrelerini öldürmek için radyasyon ışınları ve ilaçların kullanıldığı diğer tedavi yöntemleridir. Günümüzde; cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi mide kanseri tedavisinin birbirini tamamlayan bileşenleridir.

Mide kanserini önlemek için bunlara dikkat edin;

Mide kanseri aşağıdaki uygulamalarla önlenebilir ya da kanser riski en aza indirilebilir.

Meyve ve sebzelerden zengin, tuz ve kırmızı etten fakir, sağlıklı bir diyet alışkanlığı edinmek.

Sağlıklı kiloyu korumak ve düzenliegzersiz alışkanlıkları edinmek.

Sigara kullanmamak ve içilen ortamlarda bulunmamak..

Ailede kanser öyküsü varsa düzenli tarama tetkikleri yaptırmak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.