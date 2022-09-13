Mide Bulantısına Ne İyi Gelir? Mide Bulantısı Neden Olur?

Mide bulantısı nedenleri nedir? Mide bulantısı neyin belirtisi? Mide bulantısı belirtileri neler? Mide bulantısı nedir? Toplumda yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunlarından mide bulantısı birçok hastalığın belirtisi olabilir. Mide bulantısı sağlık problemine haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

Mide Bulantısı Nedir?

Mide bulantısı ne? Mide bulantısı pek çok farklı nedenle ortaya çıkabilen bir rahatsızlık durumudur. Yaygın bir sağlık sorunu olan mide bulantısı, iştah kaybı ile karakterize edilen ve üst karın bölgesinde ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumda midenin refleks ile içerisindekileri yemek borusu ve ağız yolu ile dışarı atması olarak tanımlanır.

Mide Bulantısı Nedenleri

Besin zehirlenmesi.

Gebelik durumu.

Stres,

Vertigo,

Migren,

Tansiyon sorunları

Beyin tümörü

Gıda intoleransı

Aşırı alkol tüketimi

Nikotin tüketimi.

Kafeinli içeceklerin aşırı tüketimi.

İlaç zehirlenmesi.

Gastrit ve mide ülseri durumu

Apandisit gibi durumlar mide bulantısına neden olabilmektedir.

Mide Bulantısı Belirtileri

Mide bulantısı durumunun yanı sıra ayrıca; baş dönmesi, terleme, ishal, karın ağrısı, ağız kuruluğu gibi bazı semptomlarla beraber yaşanabilir.

Mide Bulantısına Ne İyi Gelir?