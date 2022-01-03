Mide bulantısı neden olur ve ne iyi gelir?
Mide bulantısı pek çok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bazen bu neden önemli hastalıkların belirtisi olabilirken bazen de yenilen bir gıdanın dokunması yüzünden de olabilir. Peki, ev mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısına ne iyi gelir?
2022-01-03 15:36:38
Mide bulantısı erkek ve kadın demeden her yaş grubundan insanın yaşayabileceği sağlık sorunlarından biridir. Mide bulantısı çoğu insanın gününün kötü geçmesine neden oluyor. Bu sebeple bu rahatsızlığı geçirenler, mide bulantısını geçirmenin yollarını arıyor. Evde mide bulantısını geçirmek mümkün. İşte merak edilen haberin detayı..
Mide bulantısı neden olur?
1-Aşırı miktarda alkol alımı veya zehirlenme,
2- Beyin sarsıntısı beyin hasarı,
3- Diyabetli kişilerde görülebilen bir durum olan Gastroparezi veya yavaş mide boşalması,
4- Apandisit,
5- Gebeliğin erken evreleri,
6- Kulak Enfeksiyonu, vertigo ve iç kulak enfeksiyonları ciddi derecede rahatsız eden mide bulantısına neden olabilmektedir.
7- Menenjit,
8- Safra kesesi hastalığı,
9-Ülser
10- Yol tutması veya deniz tutması,
11- Baharatlı veya yüksek yağlı yiyeceklerin tüketimi
12- Gıda zehirlenmeleri, laktoz intoleransı, aşırı stres, ruhsal sorunlar, gerginlik, korku, yoğun kokular ve yağlı ağır yemekler de mide bulantısına neden olabilmektedir
13- Mide fıtığı, gergin bağırsak, pankreas hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, bağırsak zarı tahrişi,
14- Tansiyon düşüklüğü
15- İlaç kullanımı
16- Kötü kokular
Mide bulantısına ne iyi gelir?
1-Temiz hava.
2- Kolonya gibi ferahlatıcı kokular
3- Nane yaprağı çiğnemek veya nane çayı içmek.
4-limonlu su.
5- Tuzlu bisküvi
6- Muz ve karpuz
7- Yoğurt
8- Kısa bir uyku ya da uzanarak dinlenmek.
9- Yemekten hemen sonra ağır aktivite yapmamak
10- Karın bölgesini sıkan kıyafetler giymemek
11- Toplu taşıma alanlarında ters yönde oturmamak.
12- Sigara, alkol ve kafein kullanımı azaltmak
13- Kusma hissiyatı varsa engel olmadan kusmak
Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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