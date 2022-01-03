Mide bulantısı neden olur ve ne iyi gelir?

Mide bulantısı pek çok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bazen bu neden önemli hastalıkların belirtisi olabilirken bazen de yenilen bir gıdanın dokunması yüzünden de olabilir. Peki, ev mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısına ne iyi gelir?

Mide bulantısı erkek ve kadın demeden her yaş grubundan insanın yaşayabileceği sağlık sorunlarından biridir. Mide bulantısı çoğu insanın gününün kötü geçmesine neden oluyor. Bu sebeple bu rahatsızlığı geçirenler, mide bulantısını geçirmenin yollarını arıyor. Evde mide bulantısını geçirmek mümkün. İşte merak edilen haberin detayı..

Mide bulantısı neden olur?

1-Aşırı miktarda alkol alımı veya zehirlenme,

2- Beyin sarsıntısı beyin hasarı,

3- Diyabetli kişilerde görülebilen bir durum olan Gastroparezi veya yavaş mide boşalması,

4- Apandisit,

5- Gebeliğin erken evreleri,

6- Kulak Enfeksiyonu, vertigo ve iç kulak enfeksiyonları ciddi derecede rahatsız eden mide bulantısına neden olabilmektedir.

7- Menenjit,

8- Safra kesesi hastalığı,

9-Ülser

10- Yol tutması veya deniz tutması,

11- Baharatlı veya yüksek yağlı yiyeceklerin tüketimi

12- Gıda zehirlenmeleri, laktoz intoleransı, aşırı stres, ruhsal sorunlar, gerginlik, korku, yoğun kokular ve yağlı ağır yemekler de mide bulantısına neden olabilmektedir

13- Mide fıtığı, gergin bağırsak, pankreas hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, bağırsak zarı tahrişi,

14- Tansiyon düşüklüğü

15- İlaç kullanımı

16- Kötü kokular

Mide bulantısına ne iyi gelir?

1-Temiz hava.

2- Kolonya gibi ferahlatıcı kokular

3- Nane yaprağı çiğnemek veya nane çayı içmek.

4-limonlu su.

5- Tuzlu bisküvi

6- Muz ve karpuz

7- Yoğurt

8- Kısa bir uyku ya da uzanarak dinlenmek.

9- Yemekten hemen sonra ağır aktivite yapmamak

10- Karın bölgesini sıkan kıyafetler giymemek

11- Toplu taşıma alanlarında ters yönde oturmamak.

12- Sigara, alkol ve kafein kullanımı azaltmak

13- Kusma hissiyatı varsa engel olmadan kusmak

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

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