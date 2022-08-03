Gün içinde ya da gece başlayan ve bazen saatlerce sürebilen mide bulantısı yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyebiliyor. Bu konuda en çok merak edilen soruların başında şunlar yer alıyor: Mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer?

Birçok farklı nedene bağlı olarak mide bulantısı yaşamak mümkündür. Mide bulantısına ‘mide hastalığı' demek doğru değildir. Mide bulantısı, vücudun farklı mekanizmalarından gelen ikazlar ile oluşan histir. Kusmaya kadar varabilir. Yaşanan bu hisse ek olarak soluk beniz, aşırı tükürük salgılamak, kalbin atış hızının yavaşlaması, tansiyonun düşmesi, terleme ve iştahsızlık görülebilir. Yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen ve günlük aktivitelerin yapılamamasına neden olan bu durum karşısında ne yapılacağı ciddi anlamda merak konusudur. Bu yazımızda mide bulantısına ne iyi gelir ve mide bulantısı nasıl geçer konularına cevap arayacağız.

Mide bulantısı neden olur?

Mide bulantısının çok farklı sebepleri olabilir. Mide – bağırsak enfeksiyonları, baharatlı – yağlı yiyecekler, psikolojik rahatsızlıklar, kötü kokular, gıda zehirlenmeleri, aniden başlayan gastritler, mide rahatsızlıkları, akut gastritler, araç, deniz tutmaları, kişinin kemoterapi görmesi veya ilaç kullanması, alkol kullanması, gebelik, stres ve anksiyete, migren, tansiyon ve şeker düşüklüğü, beyin tümörü, çölyak hastalığı, laktoz intoleransı, tansiyon ve şeker düşmesi ya da genel anestesi bunlara örnek olarak sayılabilir.

Mide bulantısına ne iyi gelir?

Mide bulantısından kurtulmanın bir yolu ilaç kullanmak olabileceği gibi basit uygulamalar veya tariflerle de tekrar kişi sağlığına kavuşabilir.

Mide bulantısı başladığı anda temiz havaya çıkmak ve derin nefes almak kişiyi rahatlatacaktır. Bulantı başladığında tuzlu kraker yemek, bir süre uzanarak dinlenmek, limon, nane ve elma gibi ferahlatıcı yiyecekler tüketmek, kusma hali var ise engel olmadan kusmak, deniz tutmalarında ufuk çizgisine odaklanmak ve geminin orta bölümünde bulunmak.

Ayrıca;



- Midedeki asidin artması nedeniyle mide bulantısı yaşıyorsanız haşlanmış patates yiyebilirsiniz.

- Probiyotik özelliğe sahip yoğurt mide dostudur. Özellikle zehirlenme durumunda mutlaka tüketilmesi önerilir.

- Sadece koklayarak, suya sıkarak veya bitki çaylarına ekleyerek limonun şifasından faydalanabilirsiniz.

- Dilimlenerek hazırlanmış taze zencefil çayı özellikle sabah yaşanan bulantılara, hamilelik nedeniyle yaşanan bulantılara, araba ve deniz tutmasına iyi gelir.

- Kokusu ve aromasıyla nane de tercih edilecek bitkilerin başındadır. Çayını yapıp içmek istemezseniz koklayarak bile faydasını görebilirsiniz.

- Bulantı mide üşütmesinden kaynaklanıyorsa yatmadan önce ballı ılık süt içmeyi tercih etmelisiniz.

- Muz ve elma da püre haline getirilip tüketilerek iyileşmeye yardımcı olur.

Yağlı, baharatlı yemeklerden uzak durulmalı

Mide bulantısını önlemek için de aşırı yağlı, ağır ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak önemlidir. Yemek yerken hızlı davranmamak ve yavaş yavaş yemek fayda sağlar. Yemekten hemen sonra ağır aktiviteler yapılmamalıdır. Sigara, alkol ve kafeinli içeceklerden uzak durulmalıdır. Vücudu sıkan, rahatsızlık verici kıyafetler giyilmemelidir. Otobüslerde tekerler üzerindeki koltuklar tercih edilememeli ve araçlarda gidiş yönüne doğru ters koltuklarda seyahat edilmemelidir.

Mide bulantısına ne iyi gelir konusunda ufak değişiklikler ve birçok besin yardımcı olmaktadır. İlaç kullanmadan önce bunları denemenizde fayda var.

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