Mide ağrısı neden olur, nasıl geçer? Şiddetli mide ağrısına iyi gelen içecekler neler?
Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde çok sık bir şekilde karın ve mide ağrısı yaşanabilir. Öyle ki bazen şiddetinden dolayı katlanılmaz bir hal alabilir bu durum. Çok sayıda farklı nedenden ötürü yaşanan mide ağrısı nasıl geçer? Özellikle şiddetli mide ağrısına ne iyi gelir? Hangi içecekler mideyi rahatlatır? Merak edilen bu soruların cevapları yazımızda...
2022-09-02 20:42:45
Mide Ağrısı Neden Olur?
Midenin de bulunduğu üst karın bölgesinde safra kesesi, karaciğer, pankreas ve üst bağırsak segmentleri de yer alır. Dolayısıyla bu organlarda oluşacak herhangi bir problem mide bölgesinde ağrı hissine yol açabilir. Mide ağrısı farklı nedenlerle de ortaya çıkabilir. Gaz, viral enfeksiyon gibi nedenlerde genellikle tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Ancak mide ağrısının tedavi gerektiren ciddi sebepleri de olabilir.
Mide ağrısının pek çok farklı sebebi olabilir.
En sık görülen mide ağrısı nedenleri:
- Gaz
- Sindirim Güçlüğü
- Gastrit
- Enfeksiyon
- Kas Spazmları
- Apandisit
- Safra Taşı
- Karaciğer ve Pankreas Rahatsızlıkları
- Bağırsak Tıkanıklığı
- Divertikülit
Mide ağrısı belirtileri arasında şunlar sayılabilir:
- Mide ekşimesi veya asit reflüsü
- Mide bulantısı
- Şişkinlik
- Gaz çıkarma ihtiyacı
- Ağız kokusu
- Hıçkırık veya öksürük
Mide ağrısının dayanılmayacak kadar şiddetli olması gibi durumlarda mutlaka doktora başvurmalıdır.
Mide Ağrısı Nasıl Geçer?
Mide ağrısının geçmesi için altta yatan rahatsızlığın tedavi edilmesi gerekir. Bu konuda bir uzmana başvurulmalıdır.
Ancak gaz, viral gastroenterit gibi durumlarda genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmaz.
Peki mide ağrısını en çabuk ne keser? Mideyi rahatlatmak için ne yapılmalı?
Mide ağrısının hafiflemesini sağlayacak bazı uygulamalar vardır. Bunlar:
- Bol bol su içmek
- Zencefil kürü tüketmek ya da zencefil çayı içmek
- Papatya çayı içmek
- Nane çayı içmek
- Muz yemek
- Limon, karbonat ve su karışımı
- Karanfil
- Civanperçemi
- Meyan kökü
- Karna çok uzun süre kalmayacak şekilde sıcak su torbası koymak olarak sıralanabilir.
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