Mide ağrısı neden olur, nasıl geçer? Şiddetli mide ağrısına iyi gelen içecekler neler?

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde çok sık bir şekilde karın ve mide ağrısı yaşanabilir. Öyle ki bazen şiddetinden dolayı katlanılmaz bir hal alabilir bu durum. Çok sayıda farklı nedenden ötürü yaşanan mide ağrısı nasıl geçer? Özellikle şiddetli mide ağrısına ne iyi gelir? Hangi içecekler mideyi rahatlatır? Merak edilen bu soruların cevapları yazımızda...