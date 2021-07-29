Meyveler sabunla yıkanır mı? Meyve ve sebzeleri sabunla yıkamak zararlı mı?

Meyveler sabunla yıkanır mı? Koronavirüs pandemisi ile birlikte bir çok kişi marketten ve pazardan aldığı sebze ve meyveleri sabunlu su karışımı ile ve sirkeli su ile yıkamaya başladı. Ancak uzmanlardan bu konu ile ilgili vatandaşlara uyarı geldi. Peki meyve ve sebzeleri sabunla yıkamak zararlı mı? Meyveler en iyi nasıl yıkanır? Prof. Dr. Vedat Göral meyve ve sebze yıkarken yaptığımız hatalar konusunda insanları uyardı.

Meyveler sabunla yıkanır mı? Koronavirüs pandemisi ile birlikte bir çok kişi marketten ve pazardan aldığı sebze ve meyveleri sabunlu su karışımı ile ve sirkeli su ile yıkamaya başladı. Ancak uzmanlardan bu konu ile ilgili vatandaşlara uyarı geldi. Peki meyve ve sebzeleri sabunla yıkamak zararlı mı? Meyveler en iyi nasıl yıkanır? Prof. Dr. Vedat Göral meyve ve sebze yıkarken yaptığımız hatalar konusunda insanları uyardı.

Koronavirüs pandemisi hayatımıza girdiği günden bu yana dışarıdan aldığımız her ürünü güzelce yıkamaya başladık. Bazı insanlar marketten ve pazardan aldıkları meyve ve sebzeleri önce sabunlu suyla yıkapıp sonra durulama yöntemine başvuruyor. Peki bu yöntem ne kadar sağlıklı? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral Meyve ve sebzeleri sabunla yıkamak zararlı mı? Meyveler en iyi nasıl yıkanır? sorularına yanıt verdi.

Meyve ve sebzeleri sabunla yıkamak zararlı mı?

Prof. Dr. Göral, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) meyve ve sebzelerin sabun, deterjan veya ticari ürünlerle yıkanmasını önermediğine dikkati çekti. Meyveler sabunla yıkanır mı? sorusuna açıklık getiren Göral şunları söyledi: “Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de meyve ve sebzelerin; sabun, deterjan veya ticari ürün yıkama ile yıkanmasını önermiyor. Sabun veya deterjan kalıntıları, ürün üzerinde kalabilir. Bu kalıntıların yutulmasında, sabun ve deterjanlardan kalan kalıntıları olumsuz reaksiyonlara neden olabilir."

Meyveler en iyi nasıl yıkanır?

Prof. Dr. Göral meyvelerin ve sebzelerin nasıl yıkanması gerektiği konusunda da açıklamalarda bulundu. Göral şunları söyledi: Bu nedenle, bazı otörler mikropların yüzde 90 ila 99'unu dışarı attığı için insanlara, meyve ve sebzelerini soğuk suyla yıkamalarını tavsiye etti. Meyve veya sebzeleri sabunla yıkamak, hiçbir şekilde yardımcı olmayacak, aksine mide bulantısı, ishal, karın ağrısı gibi daha fazla sağlık sorunu yaratacaktır. Kirli tabakların da deterjanla yıkanması da eğer tabaktaki deterjan iyi temizlenemezse, sağlık açısından sıkıntı yapabilir. İdeali soğuk akan suda durulayarak ve ovalayarak, sebze ve meyvelerimizi yıkamalıyız. Gıda güvenliği uzmanları, akan soğuk suda ve durulayarak yıkamanın, bu şekilde gıda ile bulaşacak bakteri ve virüslerin, yüzde 90 ila 99'nun temizleneceğini belirttiler. ” diye konuştu.

Meyveler sirke ile yıkanır mı?

Prof. Dr. Vedat Göral sirke konusunda ise şunları söyledi "Sirke ile yıkama da önerilmez. Bu yöntem hem pahalı bir işlem olup hem de gıdaların lezzetini olumsuz etkileyebilir."

Meyve ve sebzeler çamaşır suyu ile yıkanır mı?

"Ürününüzü asla çamaşır suyu veya seyreltilmiş çamaşır suyu solüsyonu ile yıkamamalısınız. Çünkü çamaşır suyu yutulduğunda, yemek borusu ve midede olumsuzluklara yol açabilir. Otörler, soğuk ve akan su altında sebze ve meyvelerin yıkanmasını önermektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.