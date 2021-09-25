‘Mevsim yorgunluğunun önüne nasıl geçerim?’ İşte altın tavsiyeler

Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte sonbahar da başlamış bulundu. Bu mevsimde insanlar her günkü standartlarının dışına çıkmamasına rağmen kendilerini çok daha yorgun hissedebiliyor. Peki, bunun önüne nasıl geçebilirsiniz işte altın değerinde 7 faydalı besin…

Mevsim geçişleri insan vücudu üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Özellikle çok sıcak havalardan bir anda soğuk havalara geçmek, hem fiziksel, hem de psikolojik olarak insanı etkiler. Sonbahar aylarında vücuttaki yorgunluk, halsizlik, uykuya doyamama gibi durumlar görünmektedir. Gün bitene kadar kendinizi halsiz hissediyor, yataktan çıkmak istemiyor ve uzun saatler uyumanıza rağmen hala uyku ihtiyacı hissediyorsanız, sonbahar yorgunluğu yaşıyor olabilirsiniz. Enerji dolu hallerinize geri dönmek istiyorsanız, uygulayabileceğiniz bazı basit adımlar var. Sonbahar yorgunluğu nasıl geçer diye merak edenler için sonbahar yorgunluğunu yenmenin en kolay yollarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte, sonbahar yorgunluğuna iyi gelen besinler;

Sonbahar Yorgunluğunu Yenmenin Yolları

Sonbahar aylarında çantanızdan eksik etmemeniz gereken besinler ceviz ve fındıktır. Günde 2 adet ceviz, 8-10 adet fındık yiyerek hem bağışıklığınızı güçlendirebilir, hem de gerekli enerjiyi alabilirsiniz.

Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı, sonbahar aylarında ihmal etmeyin. Güne zinde başlamanın ilk adımı kahvaltıdır.

Kan şekerini dengede tutmak için, öğün aralarında mini atıştırmalıklar hazırlayın. Kahvaltı ve öğle yemeği arasında bir ara öğün ekleyin.

Susamayı beklemeden günde 8-10 bardak su için. Su, vücudun işlevlerini yerine getirebilmesi için çok önemlidir.

Gün içinde egzersiz yapın. Her gün en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapın.

Zihinsel egzersiz de yorgunluğu atmanın bir yoludur. Zihinsel egzersiz için bulmaca çözün, kitap okuyun ve zihninizi rahatlatmak için yoga yapın.

A, C ve E vitamini bakımından zengin besinleri tercih edin.

Kasları güçlendirmek için yeterli protein aldığınızdan emin olun.

Sonbahar Yorgunluğuna İyi Gelen Besinler Nelerdir?

1- Kırmızı Üzüm

İçinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücudu zararlı maddelerden koruyan kırmızı üzüm, mevsimi geçmeden tüketilmesi gereken besinlerden. Hafızayı güçlendiren, vücuda enerji veren bu besin, üç günde bir 1 salkım tüketilmeli.

2- Bal kabağı

Vitamin ve mineral bakımından çok zengin olan bal kabağı, yorgunluğa karşı en etkili besinlerden biridir. Dilerseniz, bal kabağı çorbası olarak tüketebilir, kabak tatlısı olarak öğünlerinize ekleyebilirsiniz.

3- Badem

Sonbahar yorgunluğunun nedenlerinden biri magnezyum ve bazı minerallerin eksik olmasıdır. İçeriğinde bol miktarda magnezyum, B ve E vitamini sağlayan badem devreye giriyor. Günde 6-8 adet badem yemek, yorgunluğun azalmasını sağlar. Sade bir şekilde tüketmek yerine körili badem tarifimize göz atabilirsiniz.

4- Kakao

Magnezyum, besin lifi, çinko ve demir bakımından zengin olan kakao, sütle karıştırılarak veya tatlıların içerisinde kullanılarak tüketilebilir. Vücuttaki vitamin eksikliğine iyi gelen kakao, sonbahar yorgunluğu belirtilerini de azaltmaktadır.

5- Kuşburnu

Sonbahar yorgunluğu sadece yorgunluk olarak kalmıyor, burun akıntısı, hapşırık gibi belirtilerde devam ediyorsa, hiç vakit kaybetmeden kuşburnunu beslenme listenize ekleyin. Bağışıklığı güçlendiren ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi gelen 'Kuşburnu çayı nasıl yapılır?' diye merak ediyorsanız, yazımızın detaylarına göz atabilirsiniz.

6- Balık

Sonbahar ayları, balığın en lezzetli olduğu zaman dilimidir. Omega 3 bakımından zengin olan balık, zihinsel ve fiziksel gelişimi destekleyen besinlerden biridir. Sonbahar yorgunluğu ve nezle gibi hastalıklardan korunmak için haftada 1-2 kez balık tüketmeniz gerekiyor.

7- Yulaf Ezmesi

Bu dönemde yulafında sizi desteklediğini unutmayın. Magnezyum, kalsiyum ve demir bakımından zengin olan yulaf ezmesini kahvaltı veya öğle arası öğünlerine ekleyebilirsiniz. Yulafı sade bir şekilde tüketmek yerine, yulaflı tarifler sayfamızdan yararlanabilirsiniz.

Kaynak: Lezzet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.