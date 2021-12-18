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TIMETURK / SAĞLIK / Meslek hastalığı nasıl tespit edilir? Meslek hastalığı için kişinin hangi şartları sağlaması gerekir?

Meslek hastalığı nasıl tespit edilir? Meslek hastalığı için kişinin hangi şartları sağlaması gerekir?

Çalışma hayatında başına gelen olaylar ya da çalışma koşulları nedeniyle sorun yaşayan kişilerin sıklıkla araştırdığı meslek hastalığı tespiti konusundaki bütün detayları haberin içeriğinden öğrenebilirsiniz. Çalışma esnasında kişinin başına gelen ve 'iş kazası' olarak nitelendirilen durumla; çalışma şartlarından dolayı kişide oluşan rahatsız durumları farklıdır. Peki ama iş kazası ve meslek hastalığı nasıl ayırt edilir? Meslek hastalığı nedir ve grupları nelerdir? Meslek hastalığı nasıl tespit edilir? İşte merak edilen meslek hastalığı detayları...

2 Saat Önce
2021-12-18 20:33:43
Meslek hastalığı nasıl tespit edilir? Meslek hastalığı için kişinin hangi şartları sağlaması gerekir?

Çalışma hayatında başına gelen olaylar ya da çalışma koşulları nedeniyle sorun yaşayan kişilerin sıklıkla araştırdığı meslek hastalığı tespiti konusundaki bütün detayları haberin içeriğinden öğrenebilirsiniz. Çalışma esnasında kişinin başına gelen ve "iş kazası" olarak nitelendirilen durumla; çalışma şartlarından dolayı kişide oluşan rahatsız durumları farklıdır. Peki ama iş kazası ve meslek hastalığı nasıl ayırt edilir? Meslek hastalığı nedir ve grupları nelerdir? Meslek hastalığı nasıl tespit edilir? İşte merak edilen meslek hastalığı detayları...

Meslek hastalığı nedir?

Sigortalı kişinin çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halidir.

İş kazası ve meslek hastalığı arasındaki farklar

İş Kazası; Ani olarak meydana gelir. Mesleki faaliyet veya mesleki faaliyet dışı meydana gelebilir.

Meslek Hastalığı; Zaman içerisinde bir sonuç olarak meydana gelir. Tamamen mesleki faaliyetten ileri gelir.

Meslek hastalığı grupları nelerdir?

A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıklarını kapsar.

B Grubu: Mesleki cilt hastalıklarını kapsar.

C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıklarını kapsar.

D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklarını kapsar.

E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıklarını kapsar.

Meslek hastalığı nasıl tespit edilir?

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığı oluştuğunu;

  1. Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve bu raporun dayanağı diğer tıbbi belgelerin,
  2. Kurum tarafından gerekli görülmesi hallerinde işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin,

Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesiyle tespit edilir.

meslek hastalığı bildirim süreci

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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