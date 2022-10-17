Mesleğe göre botoks uygulanıyor

Ameliyatsız estetik uygulamalarında en popüler yöntemlerden birinin botoks olduğunu belirten Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, 'Artık kişinin mesleğine göre uygulanıyor. Eğer oyuncuysanız mimiklere engel olmayacak şekilde, piyanistseniz ve elleriniz terlediği için botoks yaptıracaksanız parmak uçlarına uygulamadan işlem yapılabiliyor' dedi.

Ameliyatsız estetik uygulamaları arasında en popüler ve en hızlı etki gösteren uygulamalardan birinin botoks (Botulinum toksini) uygulaması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, "Gerek kaslara gerekse de deriye olan etkileri ile botoks uygulaması ehil ellerde yıllardır güvenle tercih ediliyor" diyor. Kişinin ihtiyacına göre uygulanacak alanlar ve uygulama şekillerinin farklılık gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Karakaş, sözlerine şöyle devam etti: "Örneğin bir tiyatrocuya botoks uygulaması mimiklerini tamamen sıfırlamadan yapılmalı. Bir piyanist elleri terlediği için uygulama yaptıracak ise uygulama parmak uçlarına kadar taşınmamalı."

Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, botoks uygulaması hakkında şu bilgileri verdi:

9 AYA KADAR ETKİLİ

Botoks işleminde anestezik krem uygulanmaması önerilmektedir. Çünkü yapılan araştırmalarda ağrıya etkisi olmadığı gösterilmiştir. Yine işlem esnasında botoks ürünün ısısı, uygulama ve sonrasında deriye yapılan buz uygulamasının botoksun içeriğinin hedeflenen bölgeye ulaşamayabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle soğuk uygulanmaması önerilebilir. Yine botoksun miktarı ve uygulama aralıkları da etkili olma süresi üzerinde önem taşır. Piyasada botoksun çeşitli türleri bulunmaktadır. Soğuk zincir gereken botoks tipinde botoksun taşınması sırasında bu durumun göz önünde bulundurulması önerilir. Bazı botoks türlerinin allerji olasılığı düşüktür. 2022 yılında en son onay alan ürünün etki süresi 6-9 ay olarak bildirilmektedir.

STRESTEN UZAK DURULMALI

Güneşten korunmak, ihtiyaca uygun deri bakımları gibi yaşlanma sürecini önleyecek yaklaşımların yanı sıra 4 aydan önce olmayacak şekilde botoks uygulamasının tekrarlanması uygun olacaktır. Zararlı alışkanlıklardan, stresten de uzak durmak yaşlanma sürecimizi geciktirir ve botoksun etkisini uzatır. Kolajenden zengin beslenmek, spor yapmak, patili dostlarımız ile vakit geçirmek, yoga ve meditasyon da botoksun etkisi süresini uzatabilmektedir.

ÇİĞNEME BOTOKSU ÖZEL TEKNİK GEREKTİRİYOR

Çiğneme botoksu özel teknikler gerektirir; özellikle çiğneme kası masseter ve kulak üstünde saçlara uzanan temporal kaslara birlikte uygulamak etkiyi artırmaktadır. Çiğneme botoksunda kasların tam olarak istenen duruma gelmesi bir aya kadar uzayabilmektedir.

ÇİNKO, BOTOKSUN ETKİ SÜRESİNİ UZATIYOR

Botoks uygulaması yapılmadan önce mümkünse çinko düzeyine bakılmış olması önemlidir. Çünkü botoksun etkisini göstermesi için vücutta yeterli düzeyde çinko düzeyinin olması gerekmektedir. Eğer düşüklük var ise 4 gün öncesinden botoks yapılana kadar çinko alınmasının botoksun etki süresini uzattığı gösterilmiştir.

UYGULAMA SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İşlem sonrası botoksun istenmeyen kas gruplarına dağılma riskini en aza indirmek amacıyla hastalara 4 saat dik pozisyonda durmaları önerilmektedir. Yine işlemden sonra 2-3 gün alkol ve sigara içilmemesi gerekmektedir. Beklenen etkinin iki hafta içinde tam olarak gerçekleşebileceği düşünülürse bu süreçte beklenti yüksek tutulmamalıdır. Hasta, bu süre sonunda ikinci düzeltme için tekrar doktora gidebileceğini, tedavinin etkisinin geçici olduğunu, yapılacak uygulamalar ile daha sağlıklı bir derisinin olacağını unutmamalıdır. Etki süresini azaltabilecek ek uygulamalardan kaçınılması ve sağlık rutinlerine uyulması gerektiği unutulmamalıdır.

DOKTOR TARAFINDAN YAPILMALI

Botoksun istenmeyen etkilerinin görülmemesi için hamilelik, emzirme, bazı kas hastalıkları, bazı ilaçlara ve botoks ürünlerine karşı allerjisi olanlar olmak üzere bu gibi özel durumlarda yapılmaması gerekmektedir. En sık bildirilen istenmeyen etkiler ise işlem sonrasında kızarıklık, kanama noktaları görülmesidir. Yüzde asimetri, göz kapanmaması veya düşüklüğü de görülebilmektedir. Kişide halsizlik ve baş ağrısı da gelişebilir. Bu yan etkiler nadir olmakla birlikte doktorun müdahalesini gerektiren durumların olabileceği de düşünülerek, onaylı kayıtlı botoks ürünlerinin kullanılması ve bu uygulamaların bir sağlık kuruluşunda ve doktor tarafından uygulanması gerektiğinin bir kez daha altını çizmek gerekir. (Sabah) .