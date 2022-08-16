Maymun çiçeğine yakalanan adam gün gün yaşadıklarını fotoğrafladı

ABD’de maymun çiçeği hastalığına yakalanan Silver Steele isimli kişi, her gün yaşadığı belirtileri ve çektiği acıları kamuoyuna sosyal medya hesabı aracılığıyla duyurdu.

Genelde Afrika'nın belirli bölgelerinde görülmesine rağmen son aylarda Türkiye de dahil olmak üzere onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı yayılmaya devam ediyor. Hastalığın yoğun olarak görüldüğü ülkelerde başı çeken ABD'de maymun çiçeğine yakalanan bir adam her gün yaşadığı belirtileri ve çektiği acıları kamuoyuna sosyal medya hesabı aracılığıyla duyurdu.

"Acıdan bayıldım"

Silver Steele isimli adam, maymun çiçeğinin belirtilerinin gribe benzediğini fakat evin içinde yürümekte çok zorlandığını açıkladı. Ağustos ayının başında maymun çiçeğine yakalanan Steele, özellikle ağız bölgesinde oluşan lezyonların fotoğraflarını paylaştı. Ağzı ve boğazındaki ağrıların çok acı verici olduğunu söyleyen Steele, “Doktor beni kontrol ederken acıdan bayıldım” dedi.

Steele, lezyon ve şişliklerin vücudunun diğer bölgelerine de sıçradığını söylerken, özellikle yemek yerken canının çok acıdığını da dile getirdi. .