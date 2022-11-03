Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Mavi dil insanlara bulaşır mı? Aydın'da hangi ilçelerde mavi dil hastalığı var?

Aydın'ın Efeler ilçesinde 28 mahalledeki hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle mahalleler karantina altına alındı. Bunun üzerine vatandaşlar mavi dil hastalığının nedenlerini, tedavisini ve nasıl bulaştığını öğrenmek için araştırmaya başladı. Peki am mavi dil insanlara bulaşır mı, nasıl bulaşır? Aydın'da hangi ilçelerde mavi dil hastalığı var? İşte detaylar...

Aydın'ın Efeler ilçesinde 28 mahalledeki hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle mahalleler karantina altına alındı. Bunun üzerine vatandaşlar mavi dil hastalığının nedenlerini, tedavisini ve nasıl bulaştığını öğrenmek için araştırmaya başladı. Peki am mavi dil insanlara bulaşır mı, nasıl bulaşır? Aydın'da hangi ilçelerde mavi dil hastalığı var? İşte detaylar.

Aydın'da hangi ilçelerde mavi dil hastalığı var?

Hastalığın tespitinden sonra birçok köye karantina uygulandı. Baltaköy, Armutlu, Bademli, Böcek, Çayyüzü, Çeştepe, Çiftlikköy, Doğan, Gölhisar, Ilıcabaşı, Işıklı, İmamköy, Kadıköy, Kocagür, Kozalaklı, Mesudiye, Ovaeymir, Pınardere, Savrandere, Serçeköy, Sıralılar, Şahnalı, Tepecik, Tepeköy, Yağcılar, Yeniköy ve Yılmazköy'e hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır?

Culicoides cinsi sokucu sinekler arafından sığır, koyun, keçi ve deve gibi gevişen hayvanlara taşınan bir hastalıktır. Konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur

Mavi dil hastalığı belirtileri

Sokucu sineklerin kan emmesi esnasında etkeni alan hayvanda ilk belirtiler 7 gün sonra görülür. Bu süre hayvanın ırkına bireysel direncine ve gençliğine göre uzayıp kısalabilir. Merinoslar diğer koyunlara göre çok daha fazla etkilenir aynı zamanda küçük kuzular da dirençleri düşük olduğu için direkt etkilenir.

Aniden çıkan 40 42 derece ateş

Ateş sonrasında görülen dudak emme hareketleri

Dil ve dudak çevresinde ödemler, dilde mavileşme

İlk etapta sulu daha sonra irinli burun akıntısı

Ağız ve burun girişinde ülser ve kabuklu yara

Solunum güçlüğü ve yemede sorunlar

Deride kızarma, kırılma ve döküntü

Genç hayvanlarda ishal ve bulguların sonrasında 2-8 gün arasında ölüm

Sığırlarda benzeri belirtiler görülmekle birlikte bazen fark edilmeyebilir.

Mavi dil insanlara bulaşır mı?

Tatarcık olarak bilinen sokucu sineklerin hasta hayvandan emerek aldıkları kanın içerisinde bulunan etken madde sağlıklı bir hayvandan kan emmesi sonucu sağlam hayvana geçer. Bu sinekler özellikle yağmurlu yaz günlerinin ardından rutubetli gecelerde aktif hale gelir. Sığırlar belirgin bir hastalık belirtisi göstermeden virüsü kanlarında taşıyabilirler ve hastalığın koyunlara geçmesini sağlayabilirler.

Hastalık tüm gevişenlerde görülebilir. .