Masterchef'in Mehmet Şef'i yazdı: Kış aylarının mucizesi: Şalgam

Usta aşçı, Masterchef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya, turpgillerden şalgam bitkisinin bilinmeyen faydalarını yazdı. Yalçınkaya, üç farklı şalgam tarifi de paylaştı

Yalçınkaya'nın Posta gazetesindeki köşesinde yayımlanan “Kış aylarının mucizesi: Şalgam” başlıklı yazısı:

Şalgam, kökleri yenilebilme özelliğine sahip turpgillerden bir bitkidir. Bu bitkinin en önemli özelliği, çeşitli yemeklerde lezzetlendirici olarak kullanılan, vitamin deposu suyudur. Yılın çok zamanında ulaşılabilen bu bitkinin suyu antibiyotik özelliğine sahiptir. Ayrıca şalgam, garnitür olarak kullanılabilir, bazı soslara ve çorbalara katılabilir.

Şalgam suyunun ana maddesi; mor havuç, şalgam turpu, acı süs biberi, su ve tuzdur. 30-40 günlük mayalanma sürecinden sonra elde edilen bu doğal ve sağlıklı bir içecek, ülkemizde Akdeniz, Güneydoğu ve Çukurova'da bulunur. Şalgam suyu, Adana'yla özdeşleşmiştir. Kebapların yanında tercih edilen bu içecek, son dönemlerde balıkla da tüketilen önemli bir lezzet olmaya başladı.

Dünya şalgam suyunu keşfediyor!

Özellikle COVID-19 süreci sonrası probiyotiklere olan ilgi, dünyada da şalgam suyuna verilen önemin artmasına neden oldu. Şalgam, dünyada bilinen bir ürün olmadığı için daha fazla fuar ve organizasyonla tanıtım yapılması önem kazanıyor. Ürünün tadımlarının yapılması ve anlatılması gerekiyor.

Farklı ülkelerde gerçekleştirilen gastronomi şenlikleri şalgamın ve şalgam suyunun tanıtımı için büyük önem taşıyor. Acılı, sarımsaklı ve organik şalgam çeşitleri sadece içecek olarak değil, özellikle salatalarda, bulgurla yapılan yemeklerde ve makarnalarda sos olarak yemeklerin içinde kullanılıyor.

Faydaları saymakla bitmiyor!

Şalgam suyu bağışıklık sisteminin güçlenmesini destekleyen dost bakteriler üretir.

Sindirim sistemine olumlu etkileri olan laktik asit içerir.

Çağımızın iksiri olan antioksidanları içerir.

Glüten ve şeker içermez.

Kalorisizdir.

Vücudun üretemediği, dışarıdan besinlerle alınması gereken; magnezyum, potasyum, fosfor, kalsiyum, demir ve B vitaminleri içerir.

Şalgamın ana vatanı neresi?

Tarihçilere göre şalgamın vatanı net olarak bilinmiyor. Bazı araştırmacılara göre şalgamın ana vatanı Kuzey Avrupa ülkeleri, bazılarına göre ise Rusya ve Sibirya... Amerika'nın keşfinden sonra yeni dünyaya götürülmüş ve kayıtlara göre 1609 yılında ilk defa Virginia eyaletinde yetiştirilmeye başlanmıştır. Soğuklara karşı hayli dayanıklı olan şalgam, bugün birçok ülkede yetiştiriliyor.

Şalgamlı üç farklı tarif

ŞALGAMLI BEYRAN ÇORBASI

Kemik suyu ve şalgamı tencereye alıp ateşe koyuyoruz. Kaynamaya yakın pirinçleri ve kuzu etlerini tencereye ilave ediyoruz. Bunları yaklaşık 10 dakika kaynatıyoruz. Ayrı bir ocakta tereyağı, pul biber, karabiberi tereyağın içine ilave ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz tereyağı sosumuzu kaynayan çorbamızın üstüne döküyoruz ve şalgamlı beyran çorbamız hazır.

MALZEMELER

500 ml. acılı şalgam

500 ml. kemik suyu

5 gr. pirinç

100 gr. kuzu eti

10 gr. tereyağı

2 gr. pul biber

2 gr. tuz

1 gr. karabiber

ŞALGAMSOSLU KEÇİ SALATA

Karışık yeşilliklerin hepsini elimizle parçalıyoruz. Bunların hepsini derin bir kaseye alıyoruz. Çeri domatesleri ikiye bölüp yeşilliklerin üzerine atıyoruz. Salatalıkları şerit halinde soyuyoruz. Küp küp doğrayıp salatamıza ilave ediyoruz. Kırmızı soğanımızı ince bir şekilde kesip salatamıza ilave ediyoruz. Keçi peynirimizden bir dilim alıp üzerine esmer şekeri koyuyoruz ve pürmüzle karamelize ediyoruz. Ayrı bir kapta zeytinyağı ve şalgamı çırpma teli ile karıştırıp koyu bir kıvam yakalıyoruz. Servis esnasında salatamızın üzerine ilave ediyoruz.

MALZEMELER

Karışık akdeniz yeşillikleri

25 gr. keçi peyniri

2 gr. esmer şeker

6-7 adet çeri domates

100 ml. zeytinyağı

50 ml. acısız şalgam

½ badem salatalık

¼ kırmızı soğan

ŞALGAMLI DOMATESLİ PİLAV

Pirinçlerimizi nişastası gidene kadar yıkıyoruz ve yaklaşık 20 dakika suda bekletiyoruz. Bir tencereye et suyunu koyuyoruz ve kaynatıyoruz. Suda beklettiğimiz pirinçlerimizi bir süzgece alarak suyundan arındırıyoruz. Ayrı bir tencereye tereyağı koyup pirinçleri ilave edip kavuruyoruz. Pirinçler kavrulduğunda domatesi ilave ediyoruz. En son tuzunu atıp et suyu ve şalgamı ilave edip 10 saniye kadar yüksek ateşte, ardından en kısık ateşte pirinçler pişene kadar bırakıyoruz.

MALZEMELER

50 gr. pirinç

1 adet konkase domates

50 ml. et suyu

50 ml. acılı şalgam

4 gr. tuz

25 gr. tereyağı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.