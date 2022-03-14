Hacamat, kesici alet yardımıyla deriye ufak çiziklerle açılan ve bu çiziklerden vakum yolu ile kan alınma işlemine denir. Hacamat alternatif tıpta oldukça tercih edilen tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. 5000 yıl öncesine dayanan bir çeşit akupunktur yöntemidir. Mart ayında hacamat yapacak kişiler bu ayın hacamat günlerini araştırmakta. Peki, mart ayının hacamat günleri nelerdir?

Hacamat nasıl yapılır? Hacamat tedavisi nasıl yapılır? Hacamat hangi hastalıklara iyi gelir? Hacamat ne sıklıkta yapılmalıdır? Sorularına birçok kişi cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Hacamat nasıl yapılır?

Hacamat yapılacak hasta sedyeye yatırılır. Ardından hacamat uygulanacak deri üzerine steril bir jiletle ince çizikler atılır. Kesi atılan bölgeye bardak veya hacamat kupası kapatılır ve deri altında birikmiş olan kan kupa yardımıyla kirli kanın vakumlanması sağlanır.

Hacamat hangi hastalıklara iyi gelir?

Kireçleme, bel tutulması, baş ağrısı, eklem ağrısı, boyun ve bel fıtığına bağlı ağrılarının giderilmesi hacamat faydaları arasındadır.

Yaşanabilecek göz hastalıklarının tedavinde de kullanılabilir. Görme hücrelerini yenilemesiyle bilinir.

Hacamat, özellikle kadınların adet dönemlerinde çektikleri acıların giderilmesinde ve kronikleşmesini önlemede kullanılır.

Anksiyete ve sinir gibi sorunların azaltılmasında ve giderilmesinde kullanılır.

Yara ve ülserlerin giderilmesinde etkilidir.

Dikkat eksikliği/konsantrasyon, hafıza kaybı gibi durumlarda oldukça etkilidir.

Felç ve inmelere karşı koruyucu ve iyileştirici bir etkisi vardır

Vücutta ortaya çıkan ödemin atılmasında etkilidir.

Belli başlı bazı bel ağrılarının giderilmesinde hacamat kullanılabilir.

Hacamat, Sara (Epilepsi) hastalığının nöbet sayısını ve şiddetini azaltıcı etkisiyle de bilinir.

Kişinin enerjisini artırır, uyuşukluğu/halsizliği ortadan kaldırır.

Diş ağrılarının giderilmesinde de kullanılır.

Mart ayı hacamat günleri hangileridir 2022?

Mart ayı sünnet hacamat günleri: 20 Mart Pazar 2022 ve 21 Mart Pazartesi 2022 tarihleri hacamat olmak için harika günlerdir. Hem baharın girişi hem de sünnet olan günler bir aradadır. Bu tarihlerde yapılacak olan hacamat muazzam fayda sağlayacaktır.

Mart ayı hacamat yapılabilecek diğer günler: 19,22, 24, 26,27, 28, 29, 31 Mart tarihlerinde de hacamat uygulaması yapılabilir. Hacamat olmak için bu günleri tercih etmeniz faydanıza olacaktır.

Hacamat ne sıklıkta yapılmalıdır?

Hacamatı, yılda 2 ila 4 defa yaptırmak uygundur. Herhangi bir hastalık olmayan sağlıklı kişilerde en azından mevsim değişikliklerinde 2 defa yaptırılmalıdır.

.