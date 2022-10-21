Mantar yiyen aynı aileden 7 kişi zehirlendi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde doğadan topladıkları mantardan yiyen aynı aileden 7 kişi rahatsızlandı. Zehirlenen 7 kişi tedaviye alındı.

Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde oturan Celal Tosun (77) iddiaya göre dün ormandan topladığı mantarları eve getirdi. Eşi Sümbül Tosun mantardan yemek yaparken, üst katta oturan oğullarına da yemekten götürdüler. Yemekten yiyen Celal Tosun, eşi Sümbül Tosun, oğulları Cemal Tosun, gelinleri Kevser Tosun ve Umut Tosun (18) rahatsızlandı. Yemekten yemeyen Cemal Tosun'un kızı Hatice Tosun, ailesinin rahatsızlandığını görünce 112'yi aradı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişi tedaviye alındı. 7 kişinin tedavileri devam ediyor.