Londra'da virüs alarmı! Çocuklara aşı yapılacak

Britanya’nın başkenti Londra’da kanalizasyonda poliovirüs tespit edilmesi üzerine şehirdeki tüm çocuklara ekstra bir doz çocuk felci aşısı yapılmasına karar verildi.

CNN'de yer alan habere göre, Britanya Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi tarafınan yapılan açıklamada, Londra'daki 1 ve 9 yaş arasındaki tüm çocuklara bir doz çocuk felci aşısı yapılacağı belirtildi.

Britanya Sağlık Güvenliği Kurumu'ndan yapılan açıklamada “Aşıyla virüsün yayılması önlenecek ve felce karşı güçlü bir koruma oluşturulacak” ifadeleri yer aldı.

Londra bölgesinde 1 ve 9 yaşları arasında neredeyse 1 milyon çocuk olduğu belirtildi.

Britanya Sağlık Güvenliği Kurumu, genel nüfusun çoğunun aşılı olması nedeniyle salgın riskinin düşük olduğunu belirtti. .