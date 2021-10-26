Liposuction Nedir Ne İşe Yarar? – Clinicplast – Dr. Yunus Doğan

Liposuction, bölgesel olarak kilo verilmesine rağmen vücut üzerinde kalan yağları vücuttan uzaklaştırmak için yapılan tedavi yöntemidir.

Cerrahi yöntemlerle fazla yağı eriterek kişinin vücudunun şekil almasını sağlayarak bir operasyon gerçekleştirilir. Liposuction, bölgesel yağlanmadan kurtularak daha sağlıklı ve iyi görünen bir vücuda kavuşmaya yarar.

Meme Büyütme Nedir?

Meme büyütme, küçük memeye sahip olanların ve şekilsiz memeye sahip olanların tercih ettiği bir ameliyattır. Küçük göğüslere göğüs büyütme ameliyatı ile hacim verilip dolgunluk kazandırılırken, aynı zamanda şekli iyi olmayan göğüsler için de doğru bir şekil vermektir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Ameliyat için gerekli koşullar sağlandığı takdirde bireyin memelerinde sarkma veya hacim kaybı olması durumunda ameliyat gerçekleştirilir. Memelere hacim vermek için kişinin kendi yağ dokusu veya protez meme kullanılır. Meme yapısı gelişmeyen kadınlar için, küçük memeye sahip kadınlar için ve cinsiyet değiştirme durumunda meme görünümü için meme büyütme ameliyatı yapılır.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Küçük memeye sahip kadınlar, meme görünümünü iyileştirmek ve dolgun memeye sahip olmak için ameliyat olmalıdır. Ameliyat koşulları sağlandığı takdirde silikon protez yöntemi ile meme büyütme işlemi yapılır.

Kişinin kendi yağ dokusundan alınan yağların küçük memeye hacim vermek için kullanılması yöntemi de vardır. Bu şekilde görünüşü güzel fakat küçük memelere kişinin basen ve karnından alınan yağlar sayesinde işlem yapılır.

Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Liposuction yöntemleri arasında en sık tercih edilen yöntem; yağ dokularını akıcı hale getirerek kesiler vakumlanarak uzaklaştırmaktır. Bu yöntemler Islak Teknik, Ultrasonic liposuction ve Lazer Liposuction' dır. Sık kullanılan yöntem olan Islak Teknik sayesinde yağ hücrelerine sıvı dolumu yapıldıktan sonra şişen hücrelere kesi atılarak vakum yöntemi ile fazla yağ hücrelerinin emilimi sağlanıyor.

Liposuction Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Yağ aldırmak isteyen bireylerin öncelikle bu konuda kararlı olmaları gerekir. Fazla kilolarla birlikte gelen yağların vücut şeklini olumsuz yönde etkilemesiyle birlikte insan psikolojisini de olumsuz olarak etkilemesi oldukça kötü bir durumdur.

Kişinin kararlı olarak yağlarını aldırmak istemesi sonucunda fiziksel görünümü hakkında psikolojisini sağlıklı tutması ve beslenme düzenine de dikkat etmesi gerekir. Alkol, sigara vb. alışkanlıklardan, ilaç kullanımından uzak durarak sağlıklı öğünlerle ameliyata hazırlanmak gerekir.

Liposuction Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Yağ aldırma ameliyatı sonrasında hareket halinde olmak oldukça önemlidir. Dikişlerin alınması sonrasında mutlaka korse kullanımı olmalıdır.

Doktor önerisi ile belirtilen hafta sayısı kadar korse kullanımına dikkat edilmelidir. Bu süre zarfı genellikle 3 hafta olmakla birlikte hafif spor egzersizleriyle vücuda destek olunmalıdır. Ağır sporlardan kaçınarak hafif egzersizler ve hareket etmek iyi gelecektir.

Liposuction Fiyatları Nedir?

Liposuction fiyatları ortalama olarak belirlenerek hekime göre fiyat değişikliğine sahiptir. Yağ aldırmak istenilen bölgelere göre, doktor ve hastaneye göre fiyatlar değişiklik gösterir.

Popo Estetiği Nasıl Yapılır?

Popoya şekil vermek için cerrahi kesim veya enjeksiyon kullanılarak popo estetiği yapılır. Silikon protez ile protezler kesim sonucu yerleştirilerek estetik bir görünüme kavuşturulur.

Kalça Estetiği Uygulamaları Nelerdir?

Kalça estetiği uygulamaları; kalça dikleştirme, popo germe, kaldırma ve dolgunlaştırma ameliyatıdır.

Popo Dikleştirme Ameliyatı Nedir?

Yağ dokuları enjeksiyon yöntemi ile bireyin kalçasında açılan kesilere enjekte edilerek poponun dik görünüme kavuşmasını sağlar. Bu işleme popo dikleştirme ameliyatı denir.

Popo Büyütme ve Popo Estetiği Yöntemleri Neler?

Popoya yuvarlak şekli vermek için enjeksiyon yöntemi, silikon protez ve dolgu yöntemi ile popo estetiği yapılır.

Popo Estetiği Fiyatları Nedir?

Popo estetiği uzman hekimlere göre belirlenecek uygulama ve analizlere göre fiyatlandırılır. Bunun için bir analiz yaptırmak ve işlemlerin uygun olup olmadığını inceleyerek fiyat belirlenir.

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