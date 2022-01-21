Liposuction ile Vücut Estetiği

Liposuction bölgesel incelme amacıyla tercih edilen en popüler estetik işlemlerden biridir. İnatçı bölgesel yağlar liposuction teknikleri ile parçalanarak kanüller aracılığı ile vücuttan atılır. Lazer destekli liposuction işleminde kullanılan lazer ışınları yağ hücrelerini eritir.

Güvenilir ve teknolojik bir uygulama olan lazer cihazları bu konuda gösterdikleri başarılı performansı ile daha fazla tercih ediliyor. Güzel ve şekilli bir vücuda sahip olmak isteyen kişilerin tercih ettiği bu yenilikçi uygulama steril kliniklerde uygulanır.

Uygulanan tedavi yöntemleri ile orantısız vücut hatları düzeltilirken, fazla yağ birikintileri ortadan kalkar. Bölgesel yağlanma problemine kalıcı ve mükemmel bir çözüm sunan liposuction kişinin yaşam kalitesini arttırır.

Liposuction Nedir?

Genetik faktörler etkili olmakla beraber kötü yaşam tarzı günümüzde insanların kilolu olmasını tetikler. Bu nedenle sağlıklı bir yaşama sahip olmak amacıyla birçok kişi spor ve diyet programları ile vücudu şekillendirmek ister. Fakat her zaman istenilen başarı elde edilemeyebilir. Bu doğrultuda devreye uzmanlık gerektiren liposuction tekniği girer. Liposuction vücutta biriken fazla yağ parçalarını ortadan kaldıran cerrahi bir uygulamadır.

Liposuction Hangi Durumlarda Yapılır?

Bölgesel inatçı yağlar vücudun şekilsiz ve orantısız durmasına neden olur. Bu nedenle vücut hatlarını belirgin hale getirmek ve fazla kilolardan kurtulmak amacıyla liposuction tercih edilir. İnsanları liposuction ameliyatına yönlendiren bir diğer gelişme ise doğal yöntemlerle istenilen sonucun elde edilmemesidir.

Böyle durumlarda deneyimli Doktorlar tarafından liposuction ameliyatı uygulanır. Hastalara uygulanan yöntemlerin bu kadar çeşitlilik içermesi liposuction fiyatları üzerinde de etkili oluyor. Her uygulama farklı aşamalar gerektirdiği için fiyatlar da değişiyor.

Liposuction Kimler Olmalı?

Karın, göbek, uyluk bölgesi, kalça, üst kol gibi alanlarda oluşan yağ birikintileri doğal yöntemlerle eritilmediği takdirde liposuction tercih edilir. Bu bölgelerde inatçı yağlanma problemi bulunan kişiler zaman kaybetmeden liposuction yaptırarak ideal vücut ölçülerine sahip olabilirler.

Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak günümüzde medikal estetikte kullanılan cihazlar ve teknikler yenilikçi bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla yağlama problemine karşı geliştirilen liposuction farklı teknikler ve yöntemler halinde uygulanır. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı lazerli liposuctiondır. Bunun dışında soğuk lipoliz ve vaser liposuction ve ultrasonik liposuction da kullanılan yöntemler içerisinde yer alır.

Liposuction Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Liposuction ameliyatı öncesi hastaların bu konuda deneyimli kliniklerden yardım alması gerekir. Bu nedenle araştırma yaparak referans sahibi doktorlardan destek almalıdır. Yapılan ön görüşme sırasında işlemin gerçekleşeceği bölgenin yapısı incelenir ve liposuction fiyatları belirlenir. Ardından hastanın ameliyata uygunluğunu belirlemek amacıyla kan tahlili yapılır. Ameliyat öncesi hasta bazı konularda bilgilendirilir ve kullandığı ilaçlar, takviye ürünler belirlenir. Çünkü bu ürünlere bir hafta öncesinden ara vermesi gerekir.

Liposuction Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Liposuction ameliyatı sonrası ilk birkaç gün dikiş bölgelerinde ağrı olabilir. Bu nedenle ağrı ve sızı için ağrı kesici kullanılır. İşlemin gerçekleşeceği bölgede şişlikler ve kızarıklıklar meydana gelebilir. Bunlar tamamen geçici durumlardır. Ameliyat sonrası hastanın besin tüketimine dikkat etmesi ve ameliyattan 2-3 hafta sonra ise düzenli yürüyüşler yapması gerekir. Ayrıca hastanın ameliyat sonrası beslenme alışkanlığını da düzene koyması gerekir.

Liposuction Fiyatları

Bölgesel yağlanma probleminin cerrahi yöntemlerle yok edilmesi anlamına gelen liposuction farklı uygulamalarla birlikte kullanılabilir. Bu nedenle birçok hasta liposuction işlemi ile kombine edilen germe ameliyatlarını da tercih eder. Kullanılan bu ek yöntemler maliyet olarak artış gösterebilir. Bu nedenle liposuction fiyatları yapılan ön görüşmeler sırasında hastanın isteği ve beklentisi doğrultusunda şekillenir.

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