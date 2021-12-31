Limonun faydaları nelerdir?

Limonun yemeklerimizin üstündeki etkisi büyüktür. Çünkü limon salata, çorba ve birçok yiyeceğe ayrı bir lezzet vermektedir. Limonun bu kadar çok kullanılmasının sebebi aroması olsa da faydaları da insan sağlığı açısından büyüktür. Peki, limonun yararları nelerdir? Limonun suyunun yararları nelerdir?

Kışın en çok tüketilen meyvelerinden biri olan limon sıcak iklimi sever. Limonun anavatanı Hindistan'dır. Ülkemizdeyse en çok Çanakkale, Antakya, İçel, Aydın, Muğla, Balıkesir ve Osmaniye'de yetiştiriliyor. Limon ekşi bir tada sahip olduğu için özellikle salata ve zeytinyağlı yemeklerde sürekli olarak kullanılmaktadır. Limonun sağlığa faydaları birçok insan tarafından bilinmeyip merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Limonun suyunun yararları nelerdir?

Ciltteki sivilceleri kurutur.

Lekeleri ve kararmaları iyileştirir.

Siyah noktaların oluşumunu önler.

Ciltteki yağ oranını dengeler.

Ciltte oluşan çatlakları hafifletir.

Peeling etkisiyle ölü derileri temizler.

Cildi canlandırır.

Cildi sıkılaştırır.

Limonun yararları nelerdir?

Tümör küçültücü etkisi vardır.

Pankreas, mide, cilt ve akciğer kanserinin büyümesini yavaşlatır.

Böbrek taşının oluşmasını engeller ve korur.

Vücudun bağışıklık sisteminde uyarıcı özellikler gösterir.

Kadınlarda iskemik inme (kan akışını durduran bir kan pıhtısı) riskini azaltabilir.

Düzenli limon tüketimi de oksidatif stresi önlemeye yardımcıdır.

Alerjik astım gibi hastalıklara neden olan iltihap oluşumlarını engeller.

Şeker ve nişastaların sindirimini yavaşlatıp kan şekeri seviyelerinin dengede kalmasını sağlar.

Gece limonlu su içmenin faydaları arasında ise idrara çıkma sayısını azaltmak vardır. İdrarın azalmasına ve kesintisiz olarak altı ile sekiz saat arasında uyumanıza yardımcı olur.

Karaciğeri temizler.

Vücudu toksinlerden arındırır.

Antiseptik özelliğe sahiptir.

Kabızlığı önler.

Karındaki gazı giderir.

Mideyi rahatlatır.

Limon suyu kabızlığı önler.

Kalp sağlığına iyi gelir.

Kötü kolesterol için risk faktörlerini azaltır.

Antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip doğal bir antioksidandır.

Soğuk algınlığı veya gripten korunmak için etkili bir çözüm önerisidir.

Balgam, boğaz ağrısı ve öksürük tedavisinde etkilidir.

İdrar söktürücü olarak limon tercih edilir.

Enfeksiyonlarla mücadele eder.

Solunum sorunlarına iyi gelir

Kronik hemoroit belirtilerini önlemek için kullanılabilir.

Ciltte ve dişte oluşan lekeleri önleyebilir.

Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.