Langya (LayV) virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Virüs nasıl bulaşır?

Çin'de 35 kişide tespit edilmesinin ardından önlem alınmaya başlanan Langya henipavirus (LayV) adlı virüsün tam olarak ne olduğu, belirtileri, bulaşıcılık derecesi merak edilmeye başlandı. 2018 yılının sonlarında ortaya çıkan ancak bilim insanlarının yeni tanımladığı hastalık ile ilgili önemli bilgiler yazımızda...

Çin'in Shandong ve Henan eyaletlerinde tespit edilen Langya henipavirus (LayV) virüsü, ilk olarak 2018'in sonlarında görüldü. Fakat 35 kişide virüsün belirtilerinin olması, resmi olarak bilim insanlarının geçen hafta tanımını yapmak zorunda kalmasına neden oldu.

Sivri faregiller (kır fareleri) türünden insanlara bulaşan Langya virüsünün belirtileri, hastaların çoğunda hafif olarak görülürken genellikle grip hastalığı ile benzerlik taşıyor.

Langya virüsü nedir?

Langya henipavirus insanları olduğu kadar, farz edilen orijinal konakçısı olan sivri fareler de dahil olmak üzere diğer hayvan türlerini de etkiliyor.

Bilim insanları, virüsün muhtemelen sivri farelerde, küçük memelilerde ortaya çıktığına ve daha sonra onu insanlara aktardığına inanıyorlar.

Bilim insanları, sivri farelerin LayV için “doğal bir rezervuar” olduğunu söyledi. Virüsün genetik materyali, bilim insanlarının bölgede test ettiği vahşi sivri farelerin %27'sinde bulundu; bu, bilim insanlarının araştırdığı 25 küçük vahşi hayvan arasında en yüksek oran.

Bazı bilim insanları, LayV'nin bir sonraki Covid-19 olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Şu an Çin'de Langya virüsü bulaşan kişiler arasında ölen olmadığı belirtildi.

Langya virüsü belirtileri neler?

Langya virüsü bulaşanların semptomları ise şu şekilde sıralandı:

Yüksek ateş

Halsizlik (yüzde 54'ü)

İştah kaybı (yüzde 50'si)

Kas ağrısı (yüzde 46'sı)

Mide bulantısı (yüzde 38'i)

Karaciğer ve böbrek sorunları yaşayanların da olduğu belirtilirken bu virüsün, köpek ve keçilerde de olduğu belirlendi.

Langya virüsü nasıl bulaşır?

Genelde yarasalarda bulunan ölümcül bir patojen olan Nipah virüsüyle aynı aileden gelen Langya virüsü, damlacık yoluyla geçiyor.

Çalışmanın ortak yazarı Duke-NUS Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Wang Linfa, LayV vakalarının şu ana kadar “ölümcül veya çok ciddi” olmadığını ve “panik yapmaya gerek olmadığını” belirtti.