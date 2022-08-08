Ülkenin bir kısmında sıcak havalar etkisini sürdürürken ve orman yangınlarıyla mücadele edilirken diğer yandan da 9 şehir için AFAD'dan 'kuvvetli yağış' uyarısı yapmıştı. Yetkililer vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı. Peki, kuvvetli yağışlarda ne yapmalı? Yağmurda nelere dikkat edilmeli?

9 il için sarı kodlu uyarı yapan yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

AFAD, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel Kuvvetli Yağış bekleniyor" açıklamasını yaptı.

Kuvvetli yağmurlarda ne yapmak gerekiyor?

Kuvvetli yağış var ise,

- Gerekmedikçe dışarı çıkmayın,

- Ağaç ve tabelaların altından yürümeyin,

- Su taşmalarına karşı deniz kenarlarından ve mazgallardan uzak durun,

- Su geçirmez kıyafetler seçmeye önem verin. Mümkünse bir çizmeniz ve yağmurluğunuz her zaman kenarda hazır olsun.

- Eve girer girmez üstünüzdeki ıslak kıyafetleri çıkarın ve ılık bir şeyler için.

Eğer yağmur sırasında araba kullanıyorsanız,

- Camlarda buğu olmamasına,

- Takip mesafesini artırmaya,

- Gerekmedikçe şerit değiştirmemeye özen gösterin.

- Su birikintilerine girmek kontrolünüzü kaybettirebilir. Mümkün olduğunca uzak durun.