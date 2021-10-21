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''Kuş gribi daha tehlikeli olarak geri döndü'': Bulaşan insanların yarısını öldürüyor!
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''Kuş gribi daha tehlikeli olarak geri döndü'': Bulaşan insanların yarısını öldürüyor!

Bilim insanları, H5N6 isimli ölümcül kuş gribi türünün bulaştığı insanların yarısını öldürdüğünü açıkladı. İtalya, ilk kuş gribi vakasını bildirdi.

2 Saat Önce
2021-10-21 16:07:51
''Kuş gribi daha tehlikeli olarak geri döndü'': Bulaşan insanların yarısını öldürüyor!

Tüm dünya son dönemde koronavirüsü ile boğuşurken, dünyanın dört bir yanından gelen haberler kuş gribini yeniden gündeme taşıdı.

Önceki gün, Çin'in Hunan eyaletinde 60 yaşında bir kadının kuş gribi nedeniyle öldüğü bildirildi. Kadının ölü kümes hayvanları ile temas ettikten sonra kuş gribine yakalandığı belirtildi. Çin'in Guangdong kentinden de benzer bir haber geldi. Eyalette ikinci vaka olduğu belirtilen 53 yaşındaki hastanın tedavi altına alındığı belirtildi.

KORKUTAN HABER İTALYA'DAN GELDİ

İsrail de kümes hayvanlarında ilk H5 yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) salgınını bildirdi. Hemen ardından Rusya da farklı bölgelerinde toplu kümes hayvanları ölümünü paylaştı.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) bugün yaptığı açıklamada, İtalya'nın kuzeyindeki ticari bir besi hindi çiftliğinde yüksek derecede patojenik H5N1 kuş gribi salgını görüldüğünü bildirdi.

OIE, İtalyan makamlarından gelen bir rapora atıfta bulunarak, Verona eyaletindeki Ronco all'Adige'deki bir çiftlikte salgının yaklaşık 200 kuşun kuş gribinin bir türü olan H5N1 yüzünden telef olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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