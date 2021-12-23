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TIMETURK / SAĞLIK / Kumkuat nasıl tüketilir? Kumkuatın sağlığa faydaları nelerdir?

Kumkuat nasıl tüketilir? Kumkuatın sağlığa faydaları nelerdir?

Kış ayı soğukla beraber hastalığı da beraberinde getirdi. İnsanlar kış ayında hasta olmamak için çeşitli sebze ve meyveler tüketerek bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini en iyi şekilde güçlendiren besinlerse turunçgiller olarak biliniyor. Turunçgillerin birçok çeşidi bulunuyor. Kumkuat ya da kamkat o besinlerden bir tanesidir. Peki, kumkuat nasıl tüketilir? Kumkuatın sağlığa faydaları nelerdir?

2 Saat Önce
2021-12-23 14:36:53
Kumkuat nasıl tüketilir? Kumkuatın sağlığa faydaları nelerdir?

Kumkuat nasıl yenir? Kumkuat nerede yetişir? Kumkuatın faydaları nelerdir? Sorularının cevabı kumkuat hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Kumkuat nedir ve nerede yetişir?

Çincede ‘altın portakal' anlamına gelen kumkuat, turunçgil ailesinin en ufağıdır. Şekli tıpkı limona, rengiyse tıpkı portakala benzer. Kokusu bergamotu andırır. Kamkat, çiğ olarak tüketilebildiği gibi reçel, marmelat, meyve suyu, şekerleme, kek, pasta yapımında da kullanılır. Kumkuat dünyanın çeşitli ülkelerinde yetiştirilebilen bir bitkidir. Çin, Japonya, Amerika'da yaygın olarakdaha küçük ölçekte Porto Riko, Guatemala, Kolombiya, Brezilya gibi ülkelerde de yetiştiriliyor. Günümüzde kumkuat süs bitkisi olarak saksıda da yetiştirilmektedir.

Kumkuat nasıl tüketilir?

Kumkuatın tadı ekşimtırak olduğu için meyveyi kabuğuyla yemek daha mantıklı olacaktır. Çünkü kumkuatın meyvesi ekşimtırak, kabuğu ise tatlıdır. Yerken ne kadar uzun çiğnenirse tadı o kadar güzelleşir. Kumkuat kabuğuyla yenmek istenmezse kabuğunu bıçakla soymak zor olduğundan meyvenin ucu kesilip suyu emilerek içilebilir.

Kumkuatın kullanım alanları nelerdir?

1-Bitkisel çaylara dilimlenmiş olarak tüketilebilir.

2-Salatalara çiğ olarak dilimlenip eklenebileceği gibi salata sosu olarak da kullanılabilir.

3-Reçel olarak tüketilebilir.

4-Limon gibi turşusu kurulabilir.

5- Kek, turta veya kurabiye gibi tatlılara eklenebilir veya ev yapımı ekmeğin içine koyulabilir.

Kumkuatın sağlığa faydaları nelerdir?

Obezite ve ilişkili hastalıklarla savaşır.

Sindirim sistemini düzenler.

Cilt sağlığını korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanser önleyicidir.

Şeker hastalığını dengeler.

Kolesterolü düşürür.

Kemikleri güçlendirir ve korur.

Göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kumkuatta bolca bulunan C vitamini takviyesi sayesinde yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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