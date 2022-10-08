Kulak kaşıntısı I Kulak mantarı belirtileri I Kulak kaşıntısı ve kulak enfeksiyonları için ne yapmak gerekir?

Kulak temizliği oldukça zorlayıcıdır. Hatta çoğu kez bir doktora başvurmak zorunda kalabiliyoruz. Kulakta oluşabilecek herhangi enfeksiyon, ağrı ve baskılar günlük hayatımıza devam etmeyi imkansız hale getirebilir. Bu yüzden kulak kaşıntısı neden olur? Kulak mantarı belirtileri nelerdir? sorularının cevapları merak edilir. İşte o cevaplar...

Daha önce hiç kulak mantarını duymuş muydunuz?

Hayvanlarda sık sık görülen bu rahatsızlık insanlarda da yaşanabiliyor.

Kulağı kaşınan ve günler geçmesine rağmen bu kaşıntıdan bir türlü kurtulamayanlar mutlaka doktoruna başvurmalı. Özellikle su kaçtığında, kirlendiğinde veya sıcak havalarda yaşanan kulak kaşıntısı, genelde pek dikkate alınmıyor. Ancak kulak mantarının başlıca belirtileri arasında da bu durum yer alıyor ve siz de kulak mantarına yakalanmış olabilirsiniz.

Kaşımak da ayrıca zararlıdır çünkü dış kulak yolu bilhassa hassas bir yapıya sahip olduğu için kaşıyarak tahriş edilip, sonrasında havuza, denize girilmesi ciddi bir dış kulak yolu enfeksiyonuna zemin hazırlar.

Mantar enfeksiyonuna dikkat!

Dış kulak yolu yapı olarak düz değildir. Kulak zarına kadar olan mesafe bir dirsek yapar ve bu sayede kulak içerisine yerleşmiş bir mantar enfeksiyonu, yabancı cisim parçacıkları, su ile şişmiş ve kulak temizleme pamuklarıyla iç tarafa itilmiş kirler müdahale edilmeden kolay kolay temizlenmez. Bilhassa mantar enfeksiyonları son derece inatçı ve bulaşması da bir o kadar basittir.

Kulağınızı kuru tutun

Gerekli tedbirlerin alınmadığı kalabalık havuzlardan dış kulak yoluna mantar enfeksiyonu yerleşebilir. Dış kulak yolunda yerleşmiş olan mantar tedavisi ise bilhassa zahmetlidir. Kaşıntıyla mücadele ve uzun süreli pansuman gerektirebilir. Bu sebeple dış kulak yolunu kuru tutmak mühimdir.

Alerjik bünye faktörü

Kulak kaşıntısının en temel sebeplerinden biri de alerjik bünyedir. Vücudunun başka bir yerinde egzama, mantar gibi rahatsızlıkları olan, besinlere ya da başka bir maddeye karşı alerjisi olan insanlarda kulak kaşıntısı sık görülür. Bunun yanı sıra kulağımızın kendini savunması için ürettiği serümen(kulak kiri) pamuklu çubuklarla sık ve şiddetli bir şekilde temizlenirse dış kulak yolunda normal dışı bir kuruluk ve bu tip yabancı cisimlerin teması sebebiyle kaşıntı hissi artabilir.

Bazı vücut direncini düşüren hastalıklar da kulak enfeksiyonlarına yatkınlık oluşturabilir (Diyabet gibi). Bu durumlarda mutlaka ana hastalığın da yanı sıra muayene altına alınması gerekir.

Basit gibi görünen kulak kaşıntısı bir çoğumuza hayatı zehir edebilir. Fakat alınacak tedbirler ve biraz irade bu durumdan kurtulmak için yeterlidir. Tehlikeli sonuçlar doğurmadan ve ciddi tedaviler gerektirmeden bu durumu atlatabilmek için bilhassa yaz aylarında kulak bakımımıza dikkat etmeliyiz.

Kulak kaşıntısı ve dış kulak yolu enfeksiyonları için alınabilecek önlemler:

- Kulaklarınızı kaşımayın, kaşıntı hissi ile mücadele edemiyorsanız doktora başvurun.

- Yazları özellikle kalabalık havuzlar yerine denize girmeyi tercih edin.

- Kulaklarınızı pamuklu çubuklarla sadece banyo sonrası ıslaklığı almak için temizleyin ve haftada birden fazla kullanmayın.

- Alerji yaptığını bildiğiniz gıdalardan uzak durun. (Domates, çikolata, kızartma vb.)

- Banyo yaparken kulaklarınıza özellikle sabunlu ve şampuanlı su kaçmamasına dikkat edin.

- Mümkünse havuza, denize girerken kulak tıkacı kullanın.

- Açıldıktan sonra 15 gün geçen kulak damlalarını yeniden kullanmayın.

- Kulağınızı kaşımış iseniz ardından suyla temas ettirmeyin. .