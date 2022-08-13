Kulak çubuğu kullanmak zararlı mı? Kulak çubuğu kulağı tıkar mı? Kulak çubuğu kullanmak işitme kaybına yol açar mı?

Toplumda genellikle “kulak kiri” olduğu sanılan salgının aslında kirli bir doku değil, kulağın salgıladığı bir yağ dokusu olduğunu belirten KBB Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi, bu yağlı dokunun kulağı özellikle sudan koruduğunu söyledi. Dış kulak yolunu kulak çubuğu ile temizlemenin önemli sorunlara yol açabileceğini belirten Rahimi, “Bu yağlı doku, dışarı çıkması gerekirken kulak çubuğu kullanıldığı için içeriye doğru itilmiş olur ve kulak yolu tıkanır” diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi, kulak kiri olarak bilinen salgının aslında kirli bir doku değil, kulağın salgıladığı bir yağ dokusu olduğunu söyledi. Bu yağ dokusunun cildin altında bulunduğunu ve çok yumuşak olduğunu ifade eden Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Yumuşak yerden ses iletilmediği için cildi dış kulak kanalına sert ve yağsız bir şekilde yapıştırılmıştır. Ancak yağsız cilt yaşayamaz. Yağ dış kulak yolunun kanalına doğru salgılar. O kulağı sürekli yağlı tutar. Böylece kulağın içerisine su giremez, su yağdan kaçar. Kişilerin kulak kirine bağlı olarak şikayetleri genellikle, kulak tıkanıklığı, işitme duyusunda azalma, kulakta çınlama, baş dönmesi, kuru öksürük, kulakta ağrı, akıntı ve kaşıntı biçimindedir. Bu yakınmalar tek veya her iki kulakta da gerçekleşebilir” diye konuştu.



Kulak çubuğu kullanılmamalı



Bazı insanlarda daha fazla kulak kiri oluştuğunu kaydeden Op. Dr. Rahimi, “Gün içinde kulağın içine giren toz ve kir, dış kulak kanalında mevcut olan serumen olarak adlandırılan salgıya yapışır ve kuruluk olur. Salgı kuruduğu zaman kulak kiri, dış kulaktan kulak kepçesine doğru itilir. Tozlu ve kirli yerlerde çalışmakta olan insanlarda kulak kiri daha sık görülür. Sorun dış kulak yolunu kulak çubuğu ile temizlemekte başlar. Orada kulak çubuğu kullanılırsa bu yağlı doku havayla temas ettiği için siyah veya kahverengi olur. Bazı insanlarda bu yağ dokusu daha fazla salgılanır. Bu yağlı doku dışarı çıkması gerekirken kulak çubuğu kullanıldığı için içeriye doğru itilmiş olur ve kulak yolu tıkanır.” diye konuştu.



Kulakta üretilen kulak kirinin asidik bir yapıda olduğunu kaydeden Op. Dr. Rahimi, “Bu yüzden burada oluşan enfeksiyonlara karşı bedenin doğal savunma mekanizması görevi görür. Fakat nem ve çizilme gibi durumlarla devamlı karşılaştığında kulak kiri tüketilir ve kulaklar enfeksiyona açık durumda olur” uyarısında bulundu.



İşitme kaybına yol açabilir



Kulak kirinin, kulağın yapısı yüzünden kuruduğu zaman kulak kepçesine itildiğini ifade eden Op. Dr. Rahimi, “Fakat bazı zamanlarda kulak kiri, dış kulak yolunda birikebilir. Bu yüzden işitme kaybı gibi problemler oluşabilir. Genellikle yüzde 25 civarı gibi bir işitme kaybı gözlemlenir. Ancak kulakta normal duyma gerçekleşir” dedi.

Kulağı karıştırmak enfeksiyon riskini artırır



Kulak kirinin mutlaka temizlenmesi için bir uzmana başvurulması gerektiğini belirten Op. Dr. Rahimi, "Kulağı kulak çöpü ile temizlemek zararlıdır. Sürekli kulağı temizlemek, sürekli onu bir şeyle kurcalamak hem enfeksiyon riskini arttırır hem de dışta oluşan kirlerin içeriye doğru itilmesine sebep olur. Özellikle banyodan sonra kulak temizleme çöpü kullanmayın" uyarısında bulundu. Kulak yağ dokusu çok yoğun değil ise kulağın zaten tıkanmayacağını kaydeden Op. Dr. Rahimi, “O zaman kulağı temizlemeniz gerekmez" ifadelerini kullandı.

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