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TIMETURK / SAĞLIK / Kudret narı nasıl tüketilir ve faydaları nelerdir?

Kudret narı nasıl tüketilir ve faydaları nelerdir?

Doğada bulunan birçok meyve ve sebze insanlığın yararına yaratılmıştır. Bu besinler tüketildiğinde özellikle insan vücudunun bağışıklığına iyi gelmektedir. Kudret narı da bunlardan bir tanesidir. Kudret narının tüketimi ve faydaları insanların merak ettiği konular arasında yer almakta. Peki, kudret nasıl yenir ve yararları nelerdir?

10 Dakika Önce
2021-12-24 15:37:14
Kudret narı nasıl tüketilir ve faydaları nelerdir?

Kudret narı, Asya ve Doğu Afrika gibi tropik iklim bölgelerinde kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Kendiliğinden yetişmesi nedeniyle oldukça bilinen bu bitki ilaç endüstrisinde en çok kullanılan doğal ürünlerden biridir. Türkiye'de çok bilinmese de yaygın olarak Bursa ve Yalova çevresinde yetiştiriliyor. Peki, kudret narının sağlığa faydaları nelerdir? İşte merak edilen haberin detayı…

Kudret narı nasıl tüketilebilir?

1-Kudret narını meyve olarak tüketebilirsiniz. Bunun için bir çatal ile kudret narını püre haline gelinceye kadar ezmek gerekiyor. Ardından 1 tatlı kaşığı kadar bal ekleyip karıştırıp tüketin. Kudret narının etkisini tam görmek isterseniz sabah aç karna bir tatlı kaşığı alarak deneyin.

2-Kudret narını macun haline getirerek de tüketebilirsiniz. Bunun için 1 tane olgunlaşmış sarı ya da turuncu kudret narının alıp çekirdeklerini çıkarın ve çok küçük parçalar halinde doğrayın. Ardından cam bir kavanoza koyun. İçine 1 su bardağı doğal, saf bal koyup karıştırın. Ortalama bir ay civarında kavanozun ağzı kapalı şekilde bekletin. Bir ay bekledikten sonra macun gibi olacaktır. Her sabah karıştırıp aç karnına 1 tatlı kaşığı kudret narı macunu tüketin. Kudret narını cilt sorunları için kullanacaksanız da hazırladığınız kavanozdan bir miktar alın ve sorunlu bölgeye uygulayın.

Kudret narının faydaları nelerdir?

Kabızlığı önler ve hazımsızlığı giderir. Özellikle sindirim sisteminin düzenlenmesine destek olur.

Mide rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Gastrit, ülser gibi mide problemlerinin azalmasına yardımcı olur.

Antibiyotik özelliği vardır.

Kan şekerini düzenleyici etki gösterdiği için diyabet hastalarına önerilir.

Hemoroit tedavisinde kullanılır.

Karaciğer sağlığını destekler.

Virüslere karşı vücut direncini arttırır. Enfeksiyon hastalıklarına karşı etkilidir.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Yanık tedavisinde kullanılabilir.

Sivilce, akne gibi cilt problemlerine karşı etkilidir.

Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü dengede tutar.

Kalp krizi, damar tıkanıklığı ve felç riskini düşürür.

Kadınlarda üreme yolları hastalıklarını, iltihap ve enfeksiyon oluşumunu önler.

Guatr hastalığının şikayetlerini azaltır.

Astım, saman nezlesi ve bronşit gibi hastalıkların semptomlarını azaltır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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