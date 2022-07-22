Küba'nın akciğer kanseri aşısı ABD'de kullanılmaya başlanıyor

Küba'ya karşı yıllardır 'dışlama politikası' uygulayan ABD, Küba'nın akciğer kanserine karşı geliştirdiği aşısını kullanmaya hazırlandığı bildirildi. Kapitalist ABD'nin sosyalist Küba'nın aşısını kullanması ise sosyal medyada gündem oldu.

Küba'nın geliştirdiği akciğer kanseri aşısı uzun bir süredir kanser hastalarının ve yakınlarının gündeminde. Bazı hastalar, son umut olarak Küba'ya gidiyor ve şifayı orada arıyor. Küba'ya karşı yıllardır 'dışlama politikası' yürüten ABD de, Küba'nın akciğer kanserine karşı geliştirdiği aşıyı kullanmaya hazırlanıyor.

Kapitalist ABD'nin sosyalist Küba'nın aşısını kullanması ise sosyal medyada gündem oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları yaptığı paylaşımlarda, ABD'nin Küba'nın aşısını kullanmaya hazırlanmasına, "Kapitalizm öldürür sosyalizm yaşatır." ifadelerini kullandı.

Medikal Onkolog Prof. Dr. Gökhan Demir ise, bu aşıların temel prensibinin kanserle mücadele eden hücreleri güçlendirerek daha iyi savaşmalarını sağlamak olduğunu belirterek şunları söyledi:



Peki Küba'nın kanser aşısı gerçekten işe yarıyor mu veya ne kadar yarıyor?

“Küba yıllar önce vücudun bağışıklık sistemini ve kanser hücrelerini uyararak mücadele etmeyi sağlayan bir takım aşılar geliştirdi. Bunlardan biri sadece akciğer kanserlerinde kullanılan aşıydı, diğeri de kanser hücrelerinin yüzeyinde bulunan büyüme molekülüne karşı bir aşıydı. Her iki aşı da ileri evre kanserlerde kullanılıyor. Genellikle kemoterapi başlanıp ileri evre hastalıkta iyi tedavi cevabı elde edildikten sonra o cevabın sürdürülmesinde kullanılıyor bu ilaçlar. Tedavi yanıtını yüzde 15-20 oranında arttırdıklarına yönelik faz 1 ve faz 2 çalışmaları var.”

Prof. Demir'in faz 1 ve faz 2 çalışmalarına vurgu yaptığı Küba'nın kanser aşıları,çok sayıda hasta için umut niteliği taşıyor. Hastaların en çok sorduğu sorular arasında ise başı, akciğer kanseri aşısının etkinliği çekiyor.