Küba'da nüfusun yüzde 90'ından fazlası aşılandı

Küba, Covid-19 aşılamasında birçok zengin ülkeyi geride bıraktı.

Küba, dünyanın en büyük ve en zengin ülkelerinin çoğundan daha fazla vatandaşını Covid-19'a karşı aşıladı; bu, son derece bulaşıcı Omicron varyantı dünyayı dolaşmaya başlarken fakir, komünist yönetimli ülkeyi bir test vakası haline getirecek bir kilometre taşı.

Karayip adası, nüfusunun %90'ından fazlasını en az bir dozla aşıladı ve nüfusun %83'ü şimdi tam olarak aşılandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından küresel olarak ikinci sırada yer alıyor.

Peki Küba'nın sırrı ne? Latin Amerika'daki komşularının çoğu ve küresel olarak gelişmekte olan ekonomiler, daha zengin ülkeler tarafından üretilen aşılar için rekabet ederken, sağlık yetkilileri Küba'nın kendi aşısını geliştirerek öne çıktığını söylüyor.

Küba'da 2 ila 18 yaş arasındaki çocukların neredeyse tamamı yerli aşılarla aşılandı.

ABD merkezli bir üniversite grubu olan Johns Hopkins Uluslararası Aşı Erişim Merkezi'nin direktörü William Moss, "Küba'nın büyüklüğü ve ayrıca ithalat yeteneklerini kısıtlayan ABD ambargosu düşünüldüğünde, bu gerçekten dikkate değer bir başarıdır" dedi.

Kübalı yetkililer, geliştirilen aşıların Covid-19'a karşı %90'dan fazla koruma sağladığını söylüyor.

Bununla birlikte, Küba, büyük ölçekli klinik denemelerinin sonuçlarını hakemli dergilerde henüz yayınlamadı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılarının onaylanması için gerekli belgeleri sunmadı.

Ekonomik olarak üretilebilen ve derin dondurma gerektirmeyen aşılar, uluslararası sağlık yetkilileri tarafından Latin Amerika, Afrika ve Asya'daki düşük gelirli ülkelerde çok ihtiyaç duyulan dozlar için potansiyel bir kaynak olarak görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.