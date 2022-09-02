Kronik rahatsızlığı olanlar mevsim geçişlerine dikkat etmeli!

Mevsim geçişlerinde oluşan sıcaklık farkları, nem, güneş ışınlarının etkisindeki değişiklikler, hormonal değişiklikler, tüketilen besin ögelerinin değişimi, çevresel faktörlerin değişimi gibi birçok faktör sağlığımıza direk ya da in direkt etki ederek bozulmaya yol açabilir. Kronik rahatsızlıkları tetikleyebilir.

Mevsim geçiş dönemlerinde oluşan ısı değişimleri, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve vücut direncinde düşmeye yol açan tüm faktörler nedeniyle bir çok mikroorganizma kaynaklı hastalık ve salgın ortaya çıkabilir. Özellikle virüs ve bakteri kaynaklı bu hastalıklar kendini çoğu zaman solunum yolu enfeksiyonları olarak gösterir. Grip, nezle, mevsimsel allerjik rinit, tonsillit, farenjit, larenjit, sinüzitler, bronşit, bronşiolit, astım, kronik bronşit, bronşiektazi, koah gibi bir çok solunum yolu hastalığı mevsim geçişlerinde özellikle de bahar döneminde yoğun bir şekilde muzdarip olduğumuz hastalıklardır. Solunum yolu hastalıkları en sık karşılaşılanları nezle ve griptir.

Kronik rahatsızlığı olanlar risk altında

Kronik hastalığı olan kişilerin mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemi daha zayıf olur. Bu nedenle diğer insanlara göre hava değişimlerinden daha çabuk etkilenirler. Aynı durum yaşlılar, hamileler ve çocuklar için de geçerlidir.

Mevsim geçiş etkilerini minimum seviyede yaşamak için;

- Bol su tüketmek

- Uyku düzenine dikkat etmek

- Beslenme düzenine dikkat etmek (taze sebze ve meyve tüketimini arttırmak)

- Gerektiğinde iyi bir vitamin ve mineral desteği sağlamak için gıda takviyesi almak

- Sigara ve alkolden uzak durmak

- Günlük aktiviteyi arttırmak ve düzenli spor yapmak

- Yazın açık renkli, kışları ise koyu renkli ve hava dolaşımına izin veren giyecekleri tercih etmek

- Kapalı ortamları iyi havalandırmak ve temiz tutmak yararlı olacaktır.