Kronik hastalıklardan korunmak için minimum uyku süresi bulundu

8 bin kişiyi inceleyen bilim insanları, gece 7 saat uyuyan kişilerle 5 saatten az uyuyanların sağlık kayıtlarını inceledi. Sonuçlar, 5 saatten daha az uyuyanlarda birden fazla hastalık görülme riskinin yaklaşık yüzde 30 yüksek olduğuna işaret etti

Paris Şehir Üniversitesi ve University College London'dan araştırmacılar, Birleşik Krallık'ta yaşayan 50 yaş üstü 8 bin kişinin verilerini inceledi. Hakemli bilimsel dergi Plos Medicine'de yayımlanan araştırmada gece 7 saat uyuyan kişilerle 5 saatten az uyuyanların sağlık kayıtları kıyaslandı. Bulgular, 5 saatten az uyuyanlarda birden fazla hastalık görülme riskinin yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olduğunu gösterdi. Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ayrıca daha az uyuyanların ilk kronik hastalığa yakalanma riskinin de daha fazla olduğu anlaşıldı.

"Çoklu hastalık riski artıyor"

Araştırmanın başyazarı Severine Sabia, "Çalışmamız, 5 saat veya daha az uyumanın, çoklu hastalık başlangıcı riskini yüzde 30 ila 40 oranında artırdığını gösterdi" ifadelerini kullandı:

Uyku, gün içinde vücudun çeşitli metabolik işlevlerinin düzenlenmesi için önemli. Bunlar düzensiz kaldığında birçok kronik hastalığın ve nihayetinde ölüm riskinin artmasına neden olabilir.

Ekibin oluşturduğu kronik hastalıklar listesi, önceki araştırmalar doğrultusunda seçildi. Listede diyabet, kanser, koroner kalp hastalığı, felç, kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, depresyon, demans, Parkinson ve iltihaplı romatizma yer aldı.

Araştırma ekibi, herkes için ideal uyku süresinin yaklaşık 8 saat olması gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan bulgular, bazı durumlarda az uyuması gereken yetişkinler için de 5 saati minimum sınır olarak gösteriyor. .