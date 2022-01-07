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Kovid kalp krizini tetikler mi? Kan sulandırıcılar virüsten korur mu? İnfluenza ve Kovid salgınında kalp hastaları ne yapmalı?
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TIMETURK / SAĞLIK / Kovid kalp krizini tetikler mi? Kan sulandırıcılar virüsten korur mu? İnfluenza ve Kovid salgınında kalp hastaları ne yapmalı?

Kovid kalp krizini tetikler mi? Kan sulandırıcılar virüsten korur mu? İnfluenza ve Kovid salgınında kalp hastaları ne yapmalı?

Bu sıralarda yeni varyantı ile Kovid virüsü olduğu kadar ciddi bir influenza salgını var. Peki kalp hastaları bu süreçte neler yapmalı?Kan sulandırıcılar virüse karşı ne derece koruma sağlar? Kovid ile birlikte kalp krizleri de arttı mı?

54 Dakika Önce
2022-01-07 22:22:09
Kovid kalp krizini tetikler mi? Kan sulandırıcılar virüsten korur mu? İnfluenza ve Kovid salgınında kalp hastaları ne yapmalı?

Bu sıralarda yeni varyantı ile Kovid virüsü olduğu kadar ciddi bir influenza salgını var. Peki kalp hastaları bu süreçte neler yapmalı?

Kan sulandırıcılar virüse karşı ne derece koruma sağlar? Kovid ile birlikte kalp krizleri de arttı mı?
Ve bunun gibi onlarca soru vatandaşın kafasında cevaplandırılmayı bekliyor......

Bu sıralarda yeni varyantı ile Covid virüsü olduğu kadar ciddi bir influenza salgını var. Kalp hastaları ne yapmalı?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, artan vakalar ve kalp hastalarının dikkat etmesi gerekenler ile ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı…
Öncelikle hangi hastalığın olduğu Covid sürüntü testi ile tespit edilmeli. Hastane ortamında alınan PCR testi en güvenlisi olmakla beraber, evde kendinizin yapabileceği hızlı testler (Lateral flow) ile bu ayrımı yapmak mümkün. Covid olanlar mutlaka doktor kontrolünde tedavi olmalılar ancak bu süre boyunca kullandıkları kalp ilaçlarını aksatmamalıdırlar. Influenza da viral bir enfeksiyon olmakla birlikte yıllardır bilip tanıdığımız gribal hastalıktır. İyi tedavi edilmemiş ve altta yatan bir akciğer hastalığı olan kişilerde bakteriyel zatürreye (pnömoni) dönerek hayati bir hal alabilir. Özellikle kalp yetmezliği olan kişiler her iki viral hastalık için de yüksek risk altındadırlar.

Kan sulandırıcılar korur mu?

Enfeksiyon geçirmemek için, enfeksiyon olup tedavi olurken veya aşı sonrası yaygın bir kan sulandırıcı kullanımı oldu. Eğer Covid olmuşsanız aspirin kullanmak tavsiye edilmekle birlikte, doktorunuz gerek görürse cilt altına yapılan kan sulandırıcılara da başlayabilir. Bu hastalığı ne ağırlıkta geçirdiğinize bağlı olarak değişir. Ancak kan sulandırıcılar sizi hastalıktan korumaz veya aşı sonrası ek bir faydaları yoktur.

Kalp krizlerinin artışı neye bağlanabilir?

Evet, kalp krizleri ve bu hastalara uygulanan stent, by-pass gibi tedaviler arttı. Bu hastalar Covid geçirmeden önce kalp damarlarında belli darlıkları olan fakat farkında olmayan kişilerdi. Covid'le beraber pıhtılaşmanın artması ve akciğerlerin kalbi zorlaması sonucu kalp krizi ile hastanelere başvurdular. Covid anında kalp krizini geçirmek hayati tehlikeyi beraberinde getirdi. Bir grup hasta da Covid'i atlatıp by-pass ameliyatı olması gerekenler. Covid özellikle geçtiğimiz dönemin varyantlarında hastaların birçoğunda kalıcı akciğer hasarı yarattı. Bu hastalar klasik olarak göğüs kemiği açılarak ameliyat olursa akciğerler daha fazla yıpranıyor. Ayrıca kemik kesiği ve ağrı nedeniyle çabuk hareketlenip, akciğer fizyoterapilerini yapamadıkları için solunum problemleri yaşıyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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