Kovid geçirenler en çok bu ağrıdan şikâyet ediyor

Medicana Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Aziz Denli, 'Polikliniklerimize en sık başvuru nedeni yüzde 49 gibi ezici bir çoğunlukta sırt ağrısıydı. Bu hastalara verilecek tedavilerin başında solunum egzersizleri olmalıdır' dedi.

Medicana Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Aziz Denli, Kovid-19'a yakalananların hastalığın ardından en fazla sırt ağrısı şikayetiyle hastanelerine başvurduğunu belirtti.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Denli, Kovid-19 ile uyumlu bir enfeksiyon sırasında veya sonrasında gelişen semptomların 12 haftadan uzun sürmesi ve alternatif bir tanıyla açıklanamaması durumuna "Post Covid-19" denildiğini ifade etti.

Bu durumda hastada çok farklı belirtiler olabildiğine dikkati çeken Denli, "Kimisinde basit bir kas ağrısı olabilirken kimisinde unutkanlık ve hatta beyin sisi dediğimiz karmaşık nörolojik şikayetler ve tablolar ortaya çıkıyor." bilgisini verdi.

Denli, birçok ülkede yapılan istatistiksel araştırmalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerine başvuran hastalarda en önde gelen şikayetin kas iskelet sitemi ağrıları olduğunu ifade etti.

- Sırt ağrısı şikayeti yüzde 49 ile ilk sırada

Geçen yılın ilk 6 ayında Medicana Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniklerine, "Post Covid-19" sendromu tanısıyla başvuran 100'ün üzerindeki hastadan elde ettikleri verilere değinen Denli, şunları kaydetti:

"Hastaların yüzde 63'ü erkek, yüzde 37'si ise kadın. Post Covid-19 sendromlu tüm hastaların ortalama yaşı 38,6 iken, erkeklerde ortalama yaş 41,9 kadınlarda ise 36,7 idi. Bu hastalarımızın şikayetleri, baş ağrısından tutun bacak ağrısına, tat bozukluğundan unutkanlık ve depresyona kadar çok geniş bir yelpazede görülmekte idi. Ancak en sık başvuru nedeni yüzde 49 gibi ezici bir çoğunlukta sırt ağrısıydı."

- İç organlardaki sorun bedenin dışına yansıyor

Denli, hastaların önemli bir bölümünde omurgalarda aşırı hassasiyet tespit edildiğini belirterek, kas dokusunda hassasiyet, spazm gibi durumlara karşı uyarılarda bulundu.

İç organlarla cildin, kas ve eklemlerin bir sinir ağıyla birbirine bağlı olduğuna işaret eden Denli, buradaki bir problemin sinir bağlantıları sayesinde deride veya kaslarda kendisini ağrı ve spazm ya da renk değişikliği, sıcaklık, soğukluk şeklinde gösterebileceğini belirtti.

Denli, çalışmalarındaki bir diğer sonucun da bu hassas omur segmentlerinin aslında akciğer, bronşlar, kalp ve diyafram gibi organlarla bağlantısı olduğunu vurgulayarak, "Kovid-19 enfeksiyonu gibi Post Covid-19 sendromu da uzun süre gündemimizi işgal edecektir. Post Covid-19 sendromu geçirmiş ve sırt ağrısı ve miyalji gibi şikayetlerle başvuran hastaların yapılacak tedavilerinde, tespit edilen bu omur segmentlerinin dikkate alınmasının hem hasta için hem de hekim için yüz güldürücü sonuçlar doğurabileceğine inanmaktayız." ifadelerini kullandı.

- Tedavisi solunum egzersizleri

Denli, hastalığın tedavisine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu hastalara verilecek tedavilerin başında solunum egzersizleri olmalıdır. Böylece sadece akciğerlerinin kapasitesi artırılıp bol oksijen alımı sağlanmayacak, aynı zamanda diyafram kasımızı daha aktif ve güçlü hale getirmiş olacağız. Solunum egzersizleri ile ağrılı omur segmentlerine yapılacak olan fizik tedavi veya nöralterapi ve akupunktur gibi bir girişimsel işlemlerle hem ağrı ve spazmı önlemiş olur hem de buraya yansıma yapmış olan kalp ve akciğer gibi iç organlarımız üzerindeki yükü hafifletmiş oluruz." .