Uzun süredir hayatımızda olan Kovid 19 için geliştirilen aşılar hakkında merak edilen birçok soru var. Akıllarda yer edinen soruların içerisinde 'Kovid aşıları güvenli mi? Aşı randevusu nasıl alınır?' oldu. İşte Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuz cevapları...

Uzun süredir hayatımızda olan Kovid 19 için geliştirilen aşılar hakkında merak edilen birçok soru var. Akıllarda yer edinen soruların içerisinde "Kovid aşıları güvenli mi? Aşı randevusu nasıl alınır?" oldu. İşte Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuz cevapları...

Kovid aşıları güvenli mi?

Hiçbir aşı, faz çalışmaları yapılmadan, bu çalışmaların sonuçları ilgili mercilerle şeffaf bir şekilde paylaşılmadan onay alamaz, piyasaya sürülemez. Aşı çalışması yapan kuruluş, geliştirme ve üretim sürecinde uluslararası kalite standartlarına uymak zorundadır. Bu standartlar İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP-Good Laboratory Practices), İyi Klinik Uygulamaları (GCP-Good Clinical Practices) ve İyi Üretim Uygulamaları'dır (GMP-Good Manufacturing Practices).

Ayrıca faz çalışmaları sırasında aşıyla ilişkili olduğu düşünülen ve insan sağlığını belirgin ölçüde olumsuz etkileyen bir durum saptandığında çalışmalar durdurulmaktadır. Yalnızca sorunun aşı ile ilişkili olmadığından emin olunması durumunda çalışmalar sürdürülmekte, aşılama yapılıyor ise kaldığı yerden devam ettirilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde uygulanmaya başlanan COVID-19 aşılarının faz çalışmalarında çalışmanın durmasına sebebiyet verecek bir yan etki ile karşılaşılmamıştır. Uygulama aşamasında da aşıların güvenliliği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.