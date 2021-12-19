Kötü haber: Aşılar Omicron varyantına karşı korumuyor!

Dünyanın çoğunda kullanılan Covid aşılarının, son derece bulaşıcı Omicron varyantı tarafından enfekte olmaya karşı neredeyse hiçbir savunma sağlamadığı öne sürüldü.

New York Times'ın haberine göre, tüm aşılar, en önemli hedef olan Omicron'dan kaynaklanan ciddi hastalıklara karşı hala önemli derecede koruma sağlıyor gibi görünmekte. Ancak yalnızca Pfizer ve Moderna aşıları, bir güçlendirici ile güçlendirildiğinde, enfeksiyonları durdurmada başlangıçta başarılı görünüyor ama bu aşılar dünyanın çoğu yerinde mevcut değil.

İlk araştırmalar, AstraZeneca, Johnson & Johnson'dan alınanlar ve Çin ve Rusya'da üretilen aşılar da dahil olmak üzere diğer aşıların Omicron'un yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadığını gösteriyor. Ve çoğu ülke aşılama programlarını bu aşılar etrafında oluşturduğundan, aradaki farkın pandeminin seyri üzerinde derin bir etkisi olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.