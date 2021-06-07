Korsefit Ürünleri İle Vücudunuzu Şekillendirebilirsiniz

2014 yılında RHK Tekstil bünyesinde kurulan Korsefit markası tarafından üretilen ürünler ile vücudunuzu şekillendirebilirsiniz. Kadınların genel olarak memnun olmadığı mide ve karın bölgeleridir. Korsefit, bu bölgeleri şekillendiren korseleri ile kişiye özgüven sağlar. İnce gösteren taytları ile de görünümünü mükemmelleştirir.

Özellikle korse ve tayt birlikte kullanıldığında estetik olarak çok daha fazla göze hitap eden bu ürünlerle vücudunuzu siz de istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bu ürünlerin de bedenli olduğudur. Bazı bölgelerde daha fazla kilolu görünüyorsa o bölgeye özel üretilen korseler kullanılabilir. Mide ve karın bölgesine özel olarak üretilen ürünler olduğu gibi, kalça ve bacaklar için de sıkılaştırıcı taytlar firmanın ürün yelpazesinde bulunmaktadır.

Termal Ürünler Hamilelik Döneminde Alınan Kiloların Verilmesine Yardımcı Olur

Korsefit yetkilileri tarafından ürünleri ile ilgili “Doğum yaptıktan sonra fazla kilolarını vermek isteyen kadınlar termal ürünlerimize ve şekillendirici ürünlerimize ilgi göstermektedirler. Termal ürünlerimiz hamilelik döneminde alınan kiloların verilmesine yardımcı olurken şekillendirici ürünlerimiz de sıkılaştırır. Korsefit olarak pek çok kişinin problemi olan fazla kilolardan kurtulmak isteyenlere yardımcı olma misyonunu edindik. Bu bağlamda en son teknoloji olan nano teknolojiyi kullanarak geliştirdiğimiz ürünlerimizle de bu misyonavizyoner bakış açısıyla hizmet etmekteyiz.” Şeklinde açıklamalara yer verildi.

Korsefit markası bünyesinde sadece kadınlar için değil aynı zamanda kilo vermek isteyen ve vücudunu şekillendirmek isteyen erkeklere yönelik olarak da üretilen ürünler bulunmaktadır. Özellikle en son ürünü Terletici Sauna Kemer ile Instagram'da büyük bir kitleye ulaşmıştır. Kadınlar tarafından çok beğenilen sauna kemerin erkeklere özel olan versiyonu da büyük ilgi görmüştür. Bu kemer sayesinde mide ve karın bölgesinde birikmiş olan yağ yakımı işlemini hızlandırmak mümkündür. Bunun çin spor yapmanıza dahi gerek yoktur. Zaten spor yapamayan ve yapmaya vakit bulamayanlar tarafından da çok daha fazla tercih edilir. Eğer siz de spor yapamıyorsanız ve ya zamanınız yoksa o zaman Terletici Sauna Kemer ürününü hemen alıp kullanmaya başlamalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.