DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ömer Çelik’ten HDP’ye kapatma davası açılmasına ilişkin açıklama
Yargıtay’dan HDP’nin kapatılması için yeni dava
Koronavirüs kabusu yaşayan Hindistan'da, Başbakan Modi'den bedava aşı sözü
Bir Deli Sevda dizisinde birliktelerdi… Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evleniyor
Müsilajla ilgili ilk test sonuçları belli oldu
ABD'de koronavirüs ölümleri 598 bine dayandı
Ukrayna lideri Zelenskiy'den ''NATO üyeliği'' açıklaması
Mardin Barosu: Muharrem İnce'nin açıklamaları bilim dışıdır
Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a dava açtı
Bakırköy Kirazlı metrosu ne zaman bitecek? Bakırköy Kirazlı metro hattı ne zaman açılacak?
Altının kilogramı 525 bin 300 liraya yükseldi
2021 borç yapılandırma son gün ne zaman? Borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Thodex'in banka hesabındaki 16 milyon liraya haciz konuldu
Eski Bakan Tüzmen Rusya’dan Türkiye’ye yüzecek
Oyuncuları sevindirecek iddia: Crysis'in Android ve iOS için çıkış tarihi açıklandı

Korsefit Ürünleri İle Vücudunuzu Şekillendirebilirsiniz

2014 yılında RHK Tekstil bünyesinde kurulan Korsefit markası tarafından üretilen ürünler ile vücudunuzu şekillendirebilirsiniz. Kadınların genel olarak memnun olmadığı mide ve karın bölgeleridir. Korsefit, bu bölgeleri şekillendiren korseleri ile kişiye özgüven sağlar. İnce gösteren taytları ile de görünümünü mükemmelleştirir.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.06.2021 13:58:07
Korsefit Ürünleri İle Vücudunuzu Şekillendirebilirsiniz

Özellikle korse ve tayt birlikte kullanıldığında estetik olarak çok daha fazla göze hitap eden bu ürünlerle vücudunuzu siz de istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bu ürünlerin de bedenli olduğudur. Bazı bölgelerde daha fazla kilolu görünüyorsa o bölgeye özel üretilen korseler kullanılabilir. Mide ve karın bölgesine özel olarak üretilen ürünler olduğu gibi, kalça ve bacaklar için de sıkılaştırıcı taytlar firmanın ürün yelpazesinde bulunmaktadır.

Termal Ürünler Hamilelik Döneminde Alınan Kiloların Verilmesine Yardımcı Olur

Korsefit yetkilileri tarafından ürünleri ile ilgili “Doğum yaptıktan sonra fazla kilolarını vermek isteyen kadınlar termal ürünlerimize ve şekillendirici ürünlerimize ilgi göstermektedirler. Termal ürünlerimiz hamilelik döneminde alınan kiloların verilmesine yardımcı olurken şekillendirici ürünlerimiz de sıkılaştırır. Korsefit olarak pek çok kişinin problemi olan fazla kilolardan kurtulmak isteyenlere yardımcı olma misyonunu edindik. Bu bağlamda en son teknoloji olan nano teknolojiyi kullanarak geliştirdiğimiz ürünlerimizle de bu misyonavizyoner bakış açısıyla hizmet etmekteyiz.” Şeklinde açıklamalara yer verildi.

Korsefit markası bünyesinde sadece kadınlar için değil aynı zamanda kilo vermek isteyen ve vücudunu şekillendirmek isteyen erkeklere yönelik olarak da üretilen ürünler bulunmaktadır. Özellikle en son ürünü Terletici Sauna Kemer ile Instagram'da büyük bir kitleye ulaşmıştır. Kadınlar tarafından çok beğenilen sauna kemerin erkeklere özel olan versiyonu da büyük ilgi görmüştür. Bu kemer sayesinde mide ve karın bölgesinde birikmiş olan yağ yakımı işlemini hızlandırmak mümkündür. Bunun çin spor yapmanıza dahi gerek yoktur. Zaten spor yapamayan ve yapmaya vakit bulamayanlar tarafından da çok daha fazla tercih edilir. Eğer siz de spor yapamıyorsanız ve ya zamanınız yoksa o zaman Terletici Sauna Kemer ürününü hemen alıp kullanmaya başlamalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş