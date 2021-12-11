Koronavirüsü gösteren maske icat edildi

Japon bilim insanları önemli bir buluşa imza attı. Koronavirüsü ultraviyole ışık altında tespit edebilen yüz maskesi geliştirdiler.

Japonya'daki Kyoto Eyalet Üniversitesi'ndeki uzmanlar, Covid-19 test sürecinde önemli bir buluşa imza attı.

Yasuhiro Tsukamoto liderliğindeki ekip, vücuttaki yabancı oluşumları nötralize eden antikor veya proteinler üretebilen deve kuşu yumurtalarından yararlanarak Covid-19'u teşhis edebilen yüz maskesi geliştirdi.

Dişi devekuşlarına koronavirüsün aktif ve tehdit edici olmayan bir formunu enjekte eden ekip, kuşların yumurtalarından yüksek miktarda antikoru çıkarmayı başardı. Geliştirdikleri özel filtreyi yüz maskesine ekleyen uzmanlar, deve kuşu yumurtalarından elde edilen Covid-19 antikorlarını maskenin üzerine püskürterek buluşun etkinliğini test etti.

BURUN VE AĞIZ BÖLGELERİNDE PARLAMA

Ultraviyole ışık altında maskenin virüse tepki vermesini sağlamayı başaran ekip, maskeyi kullanan kişinin virüs ile temaslı olması halinde maskenin parlayarak pozitif sonuca işaret ettiğini bildirdi. Covid-19 ile enfekte olmuş 32 denek ile yapılan ve 10 gün süren deneme sürecinde de maskenin virüsü teşhis etmeyi başardığı açıklandı.

GELECEK YIL KULLANIMA SUNULABİLİR

Maske, hükümet onayını aldıktan sonra gelecek yıl kullanıma sunulabilir. Herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesi durumunda maskenin Covid-19 test sürecinde çığır açabileceği belirtiliyor.

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.