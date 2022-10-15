Kolesterol Nedir? Kolesterol Neden Yükselir?

Kolesterol ne? Kolesterol neden olur? Kolesterol neden yükselir? Toplumda yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunlarından kolesterol hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Kolesterol Nedir? Kolesterol, vücudunuzdaki tüm hücrelerde bulunan mumsu, yağ benzeri bir madde olarak tanımlanır. Vücudunuzun hormonları, D vitaminini ve yiyecekleri sindirmenize yardımcı olan maddeleri yapmak için biraz kolesterole ihtiyacı vardır. Yüksek Kolesterole Ne Sebep Olur? Yüksek kolesterolün en yaygın nedeni sağlıksız bir yaşam tarzıdır. Bu şunları içerebilir:

Çok fazla kötü yağ yemek gibi sağlıksız beslenme alışkanlıkları. Bir tür doymuş yağ, bazı etlerde, süt ürünlerinde, çikolatada, unlu mamullerde ve derin yağda kızartılmış ve işlenmiş gıdalarda bulunur. Başka bir tür, trans yağ, bazı kızarmış ve işlenmiş gıdalarda bulunur. Bu yağları yemek, LDL (kötü) kolesterolünüzü yükseltebilir.

Bir tür doymuş yağ, bazı etlerde, süt ürünlerinde, çikolatada, unlu mamullerde ve derin yağda kızartılmış ve işlenmiş gıdalarda bulunur. Başka bir tür, trans yağ, bazı kızarmış ve işlenmiş gıdalarda bulunur. Bu yağları yemek, LDL (kötü) kolesterolünüzü yükseltebilir. Çok fazla oturma ve az egzersiz ile fiziksel aktivite eksikliği. Bu, HDL (iyi) kolesterolünüzü düşürür.

Bu, HDL (iyi) kolesterolünüzü düşürür. Özellikle kadınlarda HDL kolesterolü düşüren Ayrıca LDL kolesterolünüzü yükseltir.

Genetik ayrıca insanların yüksek kolesterole sahip olmasına neden olabilir. Örneğin, ailesel hiperkolesterolemi (FH), yüksek kolesterolün kalıtsal bir şeklidir. Diğer tıbbi durumlar ve bazı ilaçlar da yüksek kolesterole neden olabilir. Yüksek Kolesterol Riskimi Ne Artırabilir? Kolesterol seviyeleriniz yaşlandıkça yükselme eğilimindedir.

Kalıtım durumu kolesterol riskini arttırabilir. Yüksek kan kolesterolü ailelerde akabilir.

Fazla kilolu olmak veya obeziteye sahip olmak kolesterol seviyenizi yükseltir.

Bazı ırklar yüksek kolesterol riskine sahip olabilir. Kolesterole Ne İyi Gelir? Yulaf

Ceviz ve badem gibi besinler

Çay

Çikolata

Avokado

Ispanak

Zeytinyağı .