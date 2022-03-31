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TIMETURK / SAĞLIK / Kolajen takviyesini kimler kullanamaz? Kolajen ne kadar süre kullanılmalı? Kolajen zararlı mı? Kolajen vücuttan nasıl eksilir?

Kolajen takviyesini kimler kullanamaz? Kolajen ne kadar süre kullanılmalı? Kolajen zararlı mı? Kolajen vücuttan nasıl eksilir?

Kolajen takviyesini kimler kullanamaz? Kolajen, vücutta olan bir protein türüdür ve zamanla eksilebilir. Takviye edici gıda olarak dışarıdan alınabilen kolajen için akıllarda birçok soru beliriyor. Kolajen ne kadar süre kullanılmalı? Kolajen zararlı mı? Kolajen vücuttan nasıl eksilir? İşte merak edilen kolajen sorularına yanıt...

2 Saat Önce
2022-03-31 18:42:15
Kolajen takviyesini kimler kullanamaz? Kolajen ne kadar süre kullanılmalı? Kolajen zararlı mı? Kolajen vücuttan nasıl eksilir?

Kolajen, vücutta olan bir protein türüdür ve zamanla eksilebilir. Takviye edici gıda olarak dışarıdan alınabilen kolajen için akıllarda birçok soru beliriyor. Kolajen ne kadar süre kullanılmalı? Kolajen zararlı mı? Kolajen vücuttan nasıl eksilir? İşte merak edilen kolajen sorularına yanıt...

Kolajen nedir?

Kollajen hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan proteindir. Vücutta bulunur. Bu protein birbiri üzerine sarılmış üç alfa zincirinden meydana gelmektedir. 30 tane değişik tipi tanımlanmış olup, tip I, tip II, tip III şeklinde isimlendirilmiştir. Bu çeşitlilik moleküler yapıdan kaynaklanmaktadır.

Kolajen takviyesini kimler kullanamaz?

Kolajen kullanımında herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Bu takviye edici gıdanın genel olarak kullanımı güvenli olarak sayılır. Fakat her takviye edici gıdada olduğu gibi; kronik böbrek ya da karaciğer yetmezliği gibi rahatsızlığı olan hastaların, hamileler, emzirenler annelerin, doktorlarına danışması gerekir.

Kolajen ne kadar süre kullanılmalı?

Kolajen kullanımı yaşa ve cildin deformasyon derecesine göre değişmektedir. Yapılan tüm klinik çalışmalar, kolajenin etkisini görebilmek için en az 3 ay kullanılması şeklinde açıklanmıştır. Kolajenin bu 3 aylık süre boyunca hiç ara verilmeden kullanılması önemlidir.

Tabi bu sürenin uzatılması için bir uzmana danışmak gerekir. Her takviye edici gıdada olduğu gibi, kolajenin fazla tüketimi de zararlıdır.

Kolajen zararlı mı?

Vücutta bulunan kolajen, bazı sebeplerden dolayı eksilir. Takviye edici gıda olarak almak da vücuda zarar vermez, aksine yararlıdır.

Fakat kolajen eksikliği bir uzman tarafından tespit edilip, kontrol altına alındığında daha verimli sonuçlar gösterir.

Tabi her takviye edici gıdada olduğu gibi, kolajenin de fazla tüketimi, beraberinde sorunlar getirebilir. Dolayısıyla dozunu ve kullanım süresini de doktorunuza danışmalısınız.

Kolajen vücuttan nasıl eksilir?

- Yaşam tarzı ve çevresel faktörler

- Aşırı şeker tüketimi

- Güneşe çok maruz kalmak

- Sigara kullanmak

- Otoimmün bozukluklar

- Doğal yaşlanma süreci .

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