Kızına tıp fakültesi arayan doktordan 9 önemli tespit!

Beyin cerrahı olan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gökçe, kendisi gibi hekim olmak isteyen kızı ile girdikleri tıp fakültesi arayışında edindiği gözlemlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tıp fakültelerine ilişkin 9 tespitini maddeler halinde sıraladı

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisi gibi hekim olmak isteyen kızı ile tıp fakültesi arayışlarını anlattı. Tıp fakültelerini gezerken yaptıkları gözlemleri @opdrgokce isimli sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gökçe, tıp fakültelerine ve tıp öğrencilerine ilişkin güncel tespitlerini şöyle sıraladı:

"Kızım da benim gibi deli yani tüm tercihleri tıp. Bu nedenle 1 hafta boyunca sırtımızda çantamız birçok tıp fakültesi gezdik. Ortak tespitlerimizi yazmak istedik;

1. Kamu tıp fakültelerinde ciddi bir motivasyon ve enerji eksikliği var.

2. Vakıf üniversitelerimizin bazıları çok ciddi bir yatırım yapmış tıp eğitimine ve enerjileri çok yüksek.

3. Yeni nesil öğrenciler çok farklı. Koca amfilerde slayttan ders okuyarak onları tatmin etmek ve yetiştirmek imkânsız.

4. Tıbbın öldüğü artık fazla tercih edilmediği bir şehir efsanesi. Tanıştığım zehir gibi gençlerin öyle planları var ki gurur duydum. Tek korkum bu planlarını başka ülkelerde gerçekleştirmeye çalışmaları.

5. Tıp evrenseldir ve hiçbir zaman ölmez. Kıyamet koparsa ancak biter.

6. Bazı üniversiteler daha ilk yıllarda tıp eğitimi ile farklı disiplinleri entegre etmiş. Yani tıpla mühendislik, bilişim, elektronik, hukuk, yazılım kardeş olmuş. İç içe çalışabiliyorlar.

7. Sağlıkta şiddete çok tepkililer, kızıyorlar ama seçenler korkmuyor…

8. Gördüm ki yine bu ülkenin en zeki ve çalışkan grubu tıbbı bırakmamış. Gümbür gümbür geliyorlar yeter ki destekleyelim. Yoksa biz kaybeder dünya onları kazanır.

9. En şaşırdığım tespit; apolitize değiller siyasete müthiş ilgililer önümüzdeki dönem siyaset doktorlara alışsın." .