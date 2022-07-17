Kızartma öldürüyor! İşte kızartmanın zararları...

Patates vücudumuzun içine girdikten sonra anında şekere dönüşür. Özellikle yüksek yağlarda kızartılan patatesler ve yiyecekler serbest radikalleri, serbest bırakır bu da ciltte hücresel hasara neden olur.

Patates vücudumuzun içine girdikten sonra anında şekere dönüşür. Özellikle yüksek yağlarda kızartılan patatesler ve yiyecekler serbest radikalleri, serbest bırakır bu da ciltte hücresel hasara neden olur. Patatesi en zararsız şekilde tüketmek istiyorsanız ya haşlayın ya da fırında pişirin.

Yapılan 8 yıl takipli çalışmaya göre haftada 2 kez patates kızartması tüketenlerde erken ölüm riski 2 katına çıkıyor. 2'den fazla tüketenlerde bu risk 2.5 kat.

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