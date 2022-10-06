Kişinin erken öleceği gözünden anlaşılıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, göz taramasının kişinin erken ölüm riskini tahmin edebileceğini ortaya koydu.

İngiliz Oftalmoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırmada, bilim insanları, bir kalp sorununun erken belirtilerini tespit edebilen bir yapay zeka programı geliştirdi. Söz konusu programın kalp sağlığı hakkında önemli bilgileri barındırdığı düşünülen gözün arkasındaki küçük atardamarların ve damarların kalınlığını ölçerek çalıştığı belirtildi.

88 bin İngiliz üzerinde yapılan çalışmada, kalp krizi ve felç vakalarının yüzde 54'ünün ve kalp hastalığından ölümlerin yüzde 58'inin tahmin edilebildiği açıklandı. Doktorlar, testin düzenli göz kontrolleri sırasında kalp sağlığını kontrol etmek için kullanılabileceğini söyledi.

Araştırmayı yöneten epidemiyolog Dr Alicja Rudnicka ve diğerler meslektaşları, bu programın kalp hastalığından kaynaklanan riskler için mevcut yöntemlerden daha iyi bir tahmin sağladığını söyledi. .