DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Kireçlenme Hastalarını Sevindirecek Güzel Haber

Hızla İlerleyen Teknolojinin Son Ürünü Olan Eklem İçi Enjeksiyon Tedavisi, Ameliyat Olamayan, Olmak İstemeyen Hastalar İçin Umut Işığı Oldu. Dünyada Eklem İçi Enjeksiyonun 1 Numaralı Ürünü Olarak Bilinen CİNGAL Artık Türkiye’de.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.05.2021 15:06:05
Kireçlenme Hastalarını Sevindirecek Güzel Haber

Türkiye distribütörüHerAda Grup ve Yönetici ortağı Burak Aşkın Cingal Enjeksiyon hakkında açıklamalarda bulundu. Osteoartrit ya da halk arasında bilinen adı ile kireçlenme milyonların ortak sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de sadece dizinde kireçlenmesi olan hasta sayısının 11.600.000 kişi olduğunu yapılan sağlık çalışmaları gösteriyor. Kireçlenme ne yazık ki sadece dizde değil, omuz, kalça, el bileği, boyun ve hatta çene eklemlerinde de kireçlenme görülüyor.

Kireçlenme sinsi ilerliyor, belirti vermiyor.

Belirti verdiğinde ise ne yazık ki hastalık çok ilerlemiş oluyor. Bu nedenle özellikle de dizde, sırtta, bel ve omurgada, omuzda olan eklem ağrılarını çok ciddiye almak ve mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Diyet, egzersiz, takviye edici gıdalar ve yaşam tarzı değişiklikleri ile ameliyattan kurtulmak mümkün olabiliyor.

Osteoartrit ya da kireçlenme tedavisi olmayan bir kronik hastalık olarak biliniyordu. Eklemler bu hastalıkta işlevlerini kaybediyorlar ve birbirleri ile kaynaşarak kişinin hareket etmesi imkansız hale getiriyorlardı. Bu durumda çare ameliyatlar ve yapılan ameliyatlarda kemik başları kesilerek yerine metal ya da plastik protezlertakılması oluyordu.

Nedir Cingal'i bu kadar özel kılan sorusunun cevabı ise teknolojide saklı.

 Hızlı ağrı kesici etkisi ile bilinen güçlü bir kortikosteroid ve FDA onaylı, patentli Hyalüronik asit kombinasyonun bir araya geldiği Cingal tedavisi kireçlenme hastalarının yüzünü güldürüyor. Bir enjeksiyonun etkisi en az bir yıl sürüyor ve bu süre içinde hastaların başka bir tedaviye ihtiyaçları kalmıyor. Cingal'dekikortikosteroid, çocuklarda dahi kullanımı uygun olan bir molekül olduğu için ilk ve tekrar uygulamalarda güvenle kullanılıyor.

Eklem içi enjeksiyon uygulamasının başarılı olabilmesi için, kullanılan enjeksiyon ürününün kalitesi belirleyici.

Dünya standartlarında üretilen, milyonlarca global uygulaması olan yüksek kalitedeki ürünlerin yan etkisi görülmüyor ve tedavi başarısı bir yıldan uzun sürüyor. Diğer yandan, menşei takip edilemeyen uygulamalarda şiddetli yan etkiler görülebiliyor ve bu da halk arasında eklem içi enjeksiyona dair olumsuz fikirlerin dolaşmasına neden oluyor. Bugün, Türkiye'de eklem içi enjeksiyonda tüm Dünya'da altın standart olarak kabul edilen Orthovisc'e kolayca ulaşmam mümkün. Orthovisc'in 25 milyondan fazla global işlem uygulamasında hiç yan etki görülmemiş. Yine Dünya'da eklem içi enjeksiyon tedavisinde çığır açan ve 10 milyondan fazla uygulaması bulunan Monovisc'i de Türkiye'de bulmak mümkün. Eklem içi enjeksiyon tedavisinde, hastalara da görev düşüyor. Bilinçlenme ve bilinç çok önemli. En iyi tedaviyi alabilmek için araştırma yapmak gerekiyor.

Kireçlenmenin yaşam boyu süren bir hastalık olduğunu anlamak çok önemli.

Diyet, egzersiz, takviyeler hastalığın ilerleyişini yavaşlatabilir ya da durdurabilir. Eklem içi enjeksiyonlar ise eklemleri korur, kıkırdak dokunun yıpranmasını engeller ve hareket kabiliyetini artırır. Burada önemli olan her enjeksiyonun aynı olmadığının bilincine varılmasıdır. Unutulmamalıdır ki, en ileri teknoloji ürünü olan enjeksiyonlar tedavide daha başarılı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan