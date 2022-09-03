Kimyon neye iyi gelir? Kimyon faydaları neler? Kimyon nasıl kullanılır?

İnsan sağlığına oldukça olumlu etkileri olan kimyonun ne faydaları bulunuyor merak ediliyor. Kimyon neye iyi gelir, kimyonun zararı var mı araştıran vatandaşlar, kimyonun nasıl kullanıldığını da soruyor. İşte kimyon hakkında bilinmesi gerekenler…

Besin değerleri yüksek olan kimyon, doktorlar tarafından öneriliyor. Tadı ve kokusuyla keskin olan kimyon, yemeklerde baharat olarak kullanıldığı gibi, farklı yöntemlerle de tüketilmektedir. Peki kimyon ne işe yarar? Kimyon hangi hastalıklara iyi gelir? Kimyonun zararı var mı?

Kimyon nasıl kullanılır?

Kimyon tohumu, çayı demlenerek içilebilir. Ayrıca kimyon tohumundan üretilen yağ, birçok konular için yararlıdır. Tohum şeklinde kullanılacak olan kimyon, genelde yemeklerde tüketilir. Bununla birlikte kimyon tohumu, yağda hafifçe kavurarak da kullanılabilmektedir.

Kimyonun faydaları nelerdir?

Kimyonun faydaları oldukça fazladır. İnsan sağlığına faydalarıyla bilinen kimyon; genel olarak sodyum, magnezyum ve uçucu yağlar açısından zengin olduğundan dolayı sindirim sistemi için olumlu etkileri olup sindirimin hızlanmasını sağlar. Mideye çok iyi gelen kimyon; mide bulantısı, ağrısı ve krampları olduğunda sıcak suyla birlikte çay olarak tüketilirse bu şikayetlerin azalmasına neden olur. Ayrıca şişkinlik, hazımsızlık gibi problemler yaşayan kişiler kimyon kullanarak doğal yoldan bu rahatsızlıklarını en aza indirebilirler. Hassas ya da huzursuz bağırsak sendromu yaşayan kişilere de kimyon tüketmeleri tavsiye edilir.

Kimyonun zararları var mı?

Kimyon faydaları olduğu gibi zararları da bulunabiliyor. Peki kimyonun zararları nelerdir? Kimyon haddinden fazla tüketildiğinde ya da kişiye göre değişim göstererek insan sağlığına zararlı da olabilir. Bu nedenle kronik rahatsızlığı olan kişilerin bu konularda mutlaka doktoruna danışması tavsiye edilir. İşte kimyonun zararları:

Kimyonu fazla kullanmak midenin ekşimesine neden olabilir. Fazla kimyon tüketmek geğirmeyi arttırabilir. Aralıksız kimyon tüketimi karaciğer ve böbreklerde hasara yol açabilir. Bazı kişilerde karın ağrısı ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülmesine neden olabilir. Hassas ciltli ve alerjiye yatkın olan kişilerde deri döküntüsüne yol açabilir. Fazla kimyon tüketen kişilerde uyuşuk hissetme, midede bulantı ve zihinde bulanıklık oluşabilir. Şeker hastaları kimyonu fazla tüketirlerse kan şekeri seviyelerinde aşırı bir düşmeye yol açabilir.

Kimyon çayının faydaları

Yemeklere lezzet verme amacıyla baharat olarak kullanılan kimyon, çay olarak tüketildiğinde de insan sağlığı için oldukça faydalıdır. İşte kimyon çayının faydaları: