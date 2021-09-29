Kilo vermekte zorlanıyorsanız geçirgen bağırsak sendromunuz olabilir

Geçirgen bağırsak sendromu halk arasında sızdıran bağırsak sendromu olarak da adlandırılır. Hepimizin bilgi sahibi olması gereken, hastanın bütün metabolizmasını olumsuz etkileyen bu sendromun belirtilerini ve sendroma iyi gelen şifalı besinleri sizler için derledik.



Geçirgen bağırsak sendromunda hastanın bağırsaklarındaki hücreler arasında kurulmuş olan sıkı bağlantılar çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulur. Bu yüzden de toksinler kana karışıp vücutta hastalıklara sebep olur.

Geçirgen bağırsak sendromu vücudunuza çok fazla zarar vermeden erken teşhis edilmelidir. Bu yüzden belirtilerini bilmeli, bir veya birkaçını vücudunuzda fark ederseniz hastanelerin ilgili bölümlerine vakit kaybetmeden başvurmalı ve alanında uzman bir doktora muayene olmalısınız.

Geçirgen bağırsak sendromu vücutta ne gibi belirtiler gösterir?

Bağışıklık sistemi hastalıkları yaşarsanız, vücudunuzda besin alerjileri başlarsa, sedef, egzama gibi deri hastalıkları yaşarsanız, aşırı kilo alırsanız veya kilo vermekte zorlanırsanız, nörolojik hastalıklar yaşarsanız, vitamin eksikliği yaşarsanız, kabızlık ya da ishal gibi problemlerle sıkça karşılaşırsanız ve bir türlü geçmezse, yorgunluğunuz kronik bir hal alırsa, bitmeyen baş ağrıları ya da migrenle boğuşursanız, depresyon ve anksiyete yaşarsanız geçirgen bağırsak sendromundan şüphelenebilirsiniz.

Geçirgen bağırsak sendromuna şifa olan besinler



Doktorunuzun uygun gördüğü tedaviden sonra besinlerle de bu tedavi sürecine destek olmak isterseniz haberimizi okumaya devam etmelisiniz.

Laktoz intoleransına sahip değilseniz evde yaptığınız yoğurt, kefir, sade yağ, ekşi krema gibi besinler geçirgen bağırsak sendromunla baş etmenize destek olacaktır. Bu besinler sayesinde vücudunuza probiyotik ve kısa zincirli yağ asitleri girecek ve vücudunuzu destekleyecektir.

Fermente sebzeler de probiyotik içeriğiyle vücudunuza destek olacaktır. Bu yüzden turşu tüketmek size fayda sağlayacaktır.

Kolajen hasar gören hücreleri hızlı bir şekilde iyileştirir. Kolajenden zengin kemik suyundan yapacağınız çorba sayesinde vücudunuza amino asit, proline ve glisin gibi faydalı maddeler girecektir.

Orta zincirli yağ asitleri bağırsaktaki hasarlı hücreleri onarmaya yardımcı olacaktır. Hindistan cevizi orta zincirli yağ asitleri içerir. Bu yüzden hindistan cevizi tüketmenizde fayda vardır.

Fakat unutmayın, hiçbir besin tek başına tedavi edici değildir. Bu yüzden geçirgen bağırsak sendromuna sahipseniz öncelikle doktorunuzun sizin için önerdiği tedaviyi uygulamalı ve bahsettiğimiz besinleri doktorunuza danışmadan kullanmamalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.