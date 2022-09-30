Ketojenik Diyet Nedir? Ketojenik Diyet Nasıl Yapılır?

Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet türleri neler? Ketojenik diyet gıdaları ne? Ketojenik diyet yüksek yağlı besinler ile yeter miktarda protein içeren besinlerin öncelikli tüketildiği, düşük karbonhidratlı bir diyettir. Ketojenik diyet hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

Ketojenik Diyet Nedir?

Ketojenik diyetin temeli karbonhidratları önemli ölçüde sınırlayıp, yağ ve protein tüketimini artırmak amaçlanmaktadır. Bu diyet türünde; Ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat içeren gıdalar yerine balık, tereyağı, zeytinyağı, et vb. gıdalarla yağ ve protein miktarı artırılmaktadır.

Ketojenik Diyet Türleri Nelerdir?

Ketojenik diyetin farklı türleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanları Standart Ketojenik Diyet (SKD), Yüksek Proteinli Ketojenik Diyet, Döngüsel Ketojenik Diyet (DKD), ve Hedefe Yönelik Ketojenik Diyet olarak bilinmektedir.

Ketojenik Gıdalar Nelerdir?