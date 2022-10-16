Saçlarda kepek olması günlük hayatı oldukça zorlaştırabiliyor. Hiç fark etmediğiniz bazı alışkanlıklarınız kepek oluşumunu tetikliyor olabilir. Kepek neden olur? Kepekten kurtulmanın yolu nedir? Kepek hangi hastalıktan dolayı olur? Kepek olmaması için ne yapmam lazım? İşte cevapları...

Saçlarda kepek olması günlük hayatı oldukça zorlaştırabiliyor. Özel bir buluşmada veya iş görüşmesinde kimse omuzları ve sırtında o kötü kepek görüntüsünü istemez. Sadece görüntüyle de kalmıyor üstelik. Kaşıntısı nedeniyle rahat konuşamıyor, hatta belki uyuyamıyorsunuz...

Hiç fark etmediğiniz bazı alışkanlıklarınız kepek oluşumunu tetikliyor olabilir.

Peki ama kepek neden olur? Kepekten kurtulmanın yolu nedir? Kepek hangi hastalıktan dolayı olur? Kepek olmaması için ne yapmam lazım? İşte cevapları...

Kepeğe sebep olan şeylerin birçoğu önlenebilir ve günlük hayattaki alışkanlıklarımızdan oluşur. Kepek sorunundan kurtulmak istiyorsanız, basit önlemler alarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. İşte kepek oluşumunun olası sebepleri...

- Kuru cilt yapısı

- Çoğu yetişkinin kafa derisindeki yağlarla beslenen maya benzeri bir mantar (malassezia)

- Tahriş olmuş, yağlı cilt

- Saç bakım ürünlerine duyarlılık (kontakt dermatit)

- Sedef hastalığı ve egzama gibi diğer cilt rahatsızlıkları

- Aşırı yağlı saç derisi yapısı

- Yanlış yıkama şekilleri

- Çok fazla güneş ışığına maruz kalmak

- Aşırı stres

- Sık şapka takmak gibi bazı sürekli alışkanlıklar

- Toz ve kirden arınmayan saç derisi

- Bazı beslenme alışkanlıkları

Stres

Stresli bir yaşam bazı kişilerde kepeği şiddetlendirebilir ve hatta daha da kötüleştirebilir. Kendinizi rahatlatmaya ve her konuda kendinizi stres altına sokmamaya çalışın.

Yanlış yıkama alışkanlıkları

Bazı insanlar kepek sorununun, ne kadar sık ​​şampuanlanırsa o kadar kötüleştiğine inanır, ancak durum böyle değildir. Aslında, yeterince şampuanlamamak kepeklerinizi daha da kötüleştirebilir. Daha fazla yağ ve ölü derinin saç derinize oturmasına yol açarak kepeği kötüleştirir. İlaçlı bir şampuan bu konuda size daha çok yardımcı olabilir. Saçlarınızı iyi duruladığınıza emin olun.

Az su içmek

Vücudunuz yeteri kadar suyu alamadığında cildiniz de kurur. Kuru cilt ise kepek oluşumunu arttırır. Daha çok su içmek ve saç derinizi nemlendirecek bakımlar kepek sorununuzu azaltır.

Yanlış saç bakım ürünleri

Vücudunuzun bazı kısımları gibi, kafa derisi de tahrişe ve alerjik reaksiyonlara karşı oldukça hassastır. Saç deriniz bir saç bakım ürününe duyarlıysa, kafa derisinde kontakt dermatit gelişebilir. Belirli ürünleri kullandıktan sonra saç derinizin tahriş olduğunu veya bir ağrı fark ederseniz bunun sebebi, ürüne karşı hassasiyet olabilir.

Sık sık şampuan değiştirmek

Kepeğe yol açan bir başka sorun ise sürekli farklı saç ürünleri kullanmaktır. Bu alışkanlık, kafa derinizi kimyasallara karşı hassaslaştırabilir.

Korumasız güneşte kalmak

Fazla güneşte kalmak kafa derinizin nemini azaltır, kurutur ve yıpratır. Sık sık güneş altında kalıyorsanız kepek probleminizin arttığını görürsünüz. Kafanıza baskı yapmayacak şapkalar, saç için güneş koruyucu spreyler kepeğinizi hafifletebilir.