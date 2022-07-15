Keneyi uzaklaştıran kokular nelerdir? Kene yapıştığında ne yapılmalı? Kene yapışan yere ne dökülür?

Keneyi uzaklaştıran kokular nelerdir? Kene yapıştığında ne yapılmalı? Yaz mevsiminde sıklıkla karşılaşılan kene vakalarında doğru yöntemler kullanmak gerekir. Peki kene olan bölgeye nasıl müdahale edilmeli, müdahale edilmeli mi? Kene yapışan yere ne dökülür? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Yaz mevsiminde sıklıkla karşılaşılan kene vakalarında doğru yöntemler kullanmak gerekir. Peki kene olan bölgeye nasıl müdahale edilmeli, müdahale edilmeli mi? Kene yapışan yere ne dökülür? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Keneyi uzaklaştıran kokular nelerdir?

Kenelerin rahatsız olduğu kokular; okaliptüs yağı, lavanta yağı, limon yağı gibi uçucu yağlar ve bu bitkilerin taze halleridir.

Keneden nasıl korunabiliriz?

Yukarıda yer alan bitki ve bitki yağlarının içerdiği spreyler hazırlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, uzun kollu ve uzun paçalı kıyafetler giymek gerekir. Tenin kapatılması, kenenin ısırmasını önler. Aynı zamanda çıplak ayakla da dolaşmamak gerekir.

Keneler C vitamini içerikli besinleri de sevmediği için, yaz aylarında limon tüketimi kenelerin teninizdeki kokuyu almasını sağlayarak uzak tutar.

Kene yapıştığında ne yapılmalı?

Keneyi çıkarırken dikkat edilmediği takdirde, vaka ölümle sonuçlanır. En doğrusu hastaneye başvurmaktır.

Evde kene çıkarmak içinse ince uçlu bir cımbız ile keneyi çıkartmak gerekir. Cımbızın ucuyla tutulan kene sağlam bir şekilde tutulur ve daha sonra yavaş yavaş çekilir.

Bu esnada dikkat edilmesi gereken nokta, kenenin kopmaması olacaktır. Kene çıkarılır çıkarmaz bu bölgeye alkol veya kolonya dökülür.

Kene yapışan yere ne dökülür?

Kene çıkarıldıktan sonra bölgeyi dezenfekte etmek için alkol veya kolonya uygulanır. .